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Спецпредставитель Китая прибыл в Киев

  • 17.05.2023, 17:05
Спецпредставитель Китая прибыл в Киев
Ли Хуэй

Его примет президент Украины.

Специальный представитель Китая Ли Хуэй уже прибыл в Киев, его примет президент Владимир Зеленский, пишет France24.

Сообщается, что Ли Хуэй прибыл в Киев во вторник для двухдневных переговоров с руководством Украины. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал AFP, что встреча Зеленского с представителем КНР может пройти во второй половине дня. Это самый высокопоставленный китайский дипломат, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России.

СМИ ранее сообщили, что 15 мая топ-дипломат Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй начнет визиты в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. В Пекине заявили, что его визиты направлены на обсуждение «политического урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины.

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