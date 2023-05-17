Чудеса контрабанды: сигареты извлекли из рамы велосипеда 2 17.05.2023, 17:27

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Разоблачение произошло на белорусско-литовской границе.

Вечером в минувшее воскресенье в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны «Привалка») литовские пограничники разоблачили находчивого контрабандиста. Причем, как оказалось, он им уже хорошо знаком, так как это не первая его попытка провезти небольшой нелегальный груз, – сообщает Госпогранслужба Литвы.

Заподозрив, что этот 38-летний мужчина никогда не едет в Литву из Беларуси с пустыми руками, пограничники решили тщательно проверить его и даже его велосипед. И не ошиблись, передает abw.by.

В тайнике, в раме велосипеда, было обнаружено шесть свертков из полиэтиленовой пленки. В каждом из них нашли по двадцать белорусских сигарет, всего 120 штук (шесть стандартных пачек). Пограничники передалиего велосипед и сигареты таможенникам, которые займутся дальнейшим расследованием инцидента.

Как выяснилось, этот настойчивый велосипедист в марте дважды пытался проехать через «Райгардас» с белорусскими сигаретами, спрятанными в рюкзаке. В одном случае велосипедист с рюкзаком повернул с зоны досмотра в туалет. Оттуда он вскоре ушел с пустыми руками. И уже собирался обратиться к пограничникам, которые проверяли документы, но его тут же задержали. Проверив оставленный им рюкзак, пограничники обнаружили 214 пачек сигарет трех наименований с белорусскими акцизными марками.

Пограничники передали велосипедиста таможенникам КПП «Райгардас». Ему было вынесено предупреждение за нарушение законов, регулирующих пересечение госграницы и досмотр.

Буквально через неделю он с рюкзаком попытался пробраться в административное помещение, также также попросился в туалет. Однако пограничники решили сначала проверить, что в рюкзаке. Как и предполагали пограничники, в нем нашлись белорусские сигареты – 190 пачек трех наименований. По факту контрабанды было возбуждено новое административное дело, он был задержан, а сигареты переданы таможенникам. И вот очередной случай.

К слову, в пабликах, где обсуждается прохождение границы, появилась информация, что сейчас в литовском пункте пропуска «Райгардас» велосипедистов перестали пускать без очереди, теперь они должны стоять в общей очереди с автомобилями. Говорят, у литовских пограничников изменились внутренние правила. Теперь автомобилисты надеются проходить границу быстрее.

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