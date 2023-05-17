В руководстве ЧВК «Вагнера» начался конфликт
- Дмитрий Снегирев
- 17.05.2023, 17:35
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Пригожин против старой элиты боевиков.
Пригожин, до этого постоянно заявлявший о конфликте между ЧВК и министерством обороны, жаловался на нехватку снарядов, назначил первым своим заместителем вместо Уткина генерала Мизинцева, который в Министерстве обороны РФ отвечал именно за материально-техническое обеспечение.
То есть, назначают человека, который должен был нести ответственность за так называемый снарядный «голод» и массовую гибель членов ЧВК.
Ранее Пригожин обнародовал в сети фотографии потерь российских наемников, якобы погибших из-за того, что российская армия не дает «вагнеровцам» снаряды.
Таким образом, назначение Мизинцева свидетельствует о процессах, происходящих внутри самого ЧВК. А именно – конфликт Пригожина со старой элитой компании. Ведь именно Уткин стоял у источников создания ЧВК, и именно с его легкой руки организация получила название «Вагнер».
Примечательно, что генерал-полковник Мизинцев считается «любимцем Путина».
Напомним, с 2014 года Мизинцев занимал кресло директора Национального центра управления обороной РФ. В 2017-м он получил должность генерал-полковника. В сентябре 2022-го его назначили на должность замминистра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.
Дмитрий Снегирев, «Эспрессо»