Минская студентка – «палаточнику»: А вы были в этой Польше? 6 17.05.2023, 17:43

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Попытка промыть мозги учащимся колледжа закончилась фиаско.

С сайтом Charter97.org своей история поделилась студентка одного из минских средних учебных заведений.

«Идеологическая работа идет у нас полным ходом. К нам регулярно приходят гости и рассказывают о «белорусском рае на земле». Нам, студентам, настолько уже надоела эта бесконечная ложь, мы не молчали и начали задавать вопросы, почему нам постоянно рассказывают, как хорошо жить в Беларуси, нам же не пять лет, мы все видим и оцениваем сами. Я спросила, почему у нас нет предмета «психология», который нам на самом деле нужен, потому что нам не хватает знаний, как защитить себя, как быть уверенным в себе, как не волноваться, как научиться дружить, как совладать с первой влюбленностью. «Член палатки» на это ответил, что мы, учащиеся средних учреждений, «имеем плохие мозги», поэтому и пошли получать среднее образование, а не высшее, наш мозг не способен одолеть такую сложную науку, как психология. Аудитория начала «подгорать», так как слушать оскорбления от этого болвана мы не собирались.

А он все гнул свою линию про гнилой Запад, все время пытался повесить нам на уши лапшу, про «как тяжело и плохо жить в Польше». И когда я подняла руку, чтобы спросить: «А вы там были, что так говорите?» Он обрушился на меня с ругательством и встречным вопросом, была ли я в Польше. И когда я ответила, что провела там выходные, огрызнулся и крикнул: «Ну и вали в свою Польшу». Я поднялась и вышла из аудитории. Потом был вопрос, хочет ли еще кто-нибудь в Польшу, еще 7 человек поднялись и покинули аудиторию.

Я не знаю, чем закончится наша история, возможно, нас отчислят за неуспеваемость, возможно, закроют глаза. Но терпеть хамство и тыкание от «палаточника» я не хожу», — рассказала наша читательница.

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