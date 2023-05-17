Лукашенко использовал поздравление народу Норвегии для жалоб на санкции 3 17.05.2023, 18:05

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Диктатор теперь поздравляет не лидеров, а народы.

Нелегетимный правитель Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Норвегии с национальным праздником — Днем Конституции. Текст опубликовала его пресс-служба.

«За время своей независимости ваше государство достигло значительных результатов в обеспечении высокого уровня жизни и социальных гарантий населению, внедрении инновационных и экологических подходов в экономике», — говорится в поздравлении.

Отмечается, что компании двух стран, работающие в пищевой промышленности, внесли достойный вклад в мировую продовольственную безопасность.

При этом Лукашенко отметил, что официальный Осло, который присоединился «к политически мотивированным нелегитимным санкциям против нашей страны, нарушает права обычных белорусов».

По его словам, в Беларуси всегда трепетно относилась к сельскому хозяйству. В настоящее время проблемы, которые связаны с белорусскими удобрениями, приобретают новый масштаб.

«Ограничения в отношении их создают угрозу голода для миллионов людей на всей планете», — говорится в поздравлении.

Напомним, что норвежская компания Yara была один из ключевых партнеров «Беларуськалия». В прошлом году из-за санкций она прекратила закупку калия в Беларуси.

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