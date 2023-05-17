Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки 1 17.05.2023, 18:53

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Реджеп Эрдоган

Москва грозилась выйти из соглашения.

Анкара получила от Москвы гарантии продления зерновой сделки на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. <…> Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — написал турецкий президент в Twitter.

Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за «искреннюю поддержку» усилий Анкары и главу Украины Владимира Зеленского за «конструктивное сотрудничество».

Продление соглашения подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы подтверждаем объявление президентом Турции продление на 2 месяца черноморской инициативы», — сказала она во время брифинга с журналистами. В то же время Захарова отметила, что «перекосы» в исполнении договоренностей должны быть исправлены.

О том, что сделка будет продлена, за несколько часов до заявления Эрдогана сообщил Bloomberg. Как рассказали агентству турецкие чиновники, Россия пока согласилась продолжить свое участие в соглашении.

Киев официально еще не комментировал продление сделки. Слишком рано, ответил Bloomberg заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Договоренность между ООН, Турцией, Украиной и Россией была заключена в июле 2022 года, после этого Украина смогла возобновить поставки из своих портов в Черном море, которые были заблокированы Черноморским флотом РФ в начале войны. С тех пор Украина вывезла около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Сделка была продлена в ноябре, а в марте Россия согласилась сделать это только на половину предусмотренного четырехмесячного срока — до 18 мая.

Москва грозилась выйти из соглашения, если не будут устранены ограничения на вывоз ее зерна и удобрений. Российскому экспорту мешают сложности в сфере платежей, логистики и страхования, заявляли в РФ. Кроме того, Минобороны РФ обвиняло Украину в нарушении договоренностей: ВСУ, по версии военного ведомства, наносили удары по Крыму из гуманитарного коридора.

Фактически Россия начала блокировать сделку еще до завершения срока ее действия. РФ отказывалась регистрировать прибывающие суда и проводить их инспекции.

В результате в последние недели объем вывезенного из Украины зерна постепенно сокращался, а в последние дни — почти остановился. По данным ООН, за апрель экспорт сократился более чем на четверть по сравнению с мартом. Хотя отчасти его падение объясняется сезонным спадом поставок.

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