Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки1
- 17.05.2023, 18:53
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Москва грозилась выйти из соглашения.
Анкара получила от Москвы гарантии продления зерновой сделки на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. <…> Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — написал турецкий президент в Twitter.
Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за «искреннюю поддержку» усилий Анкары и главу Украины Владимира Зеленского за «конструктивное сотрудничество».
Продление соглашения подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы подтверждаем объявление президентом Турции продление на 2 месяца черноморской инициативы», — сказала она во время брифинга с журналистами. В то же время Захарова отметила, что «перекосы» в исполнении договоренностей должны быть исправлены.
О том, что сделка будет продлена, за несколько часов до заявления Эрдогана сообщил Bloomberg. Как рассказали агентству турецкие чиновники, Россия пока согласилась продолжить свое участие в соглашении.
Киев официально еще не комментировал продление сделки. Слишком рано, ответил Bloomberg заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Договоренность между ООН, Турцией, Украиной и Россией была заключена в июле 2022 года, после этого Украина смогла возобновить поставки из своих портов в Черном море, которые были заблокированы Черноморским флотом РФ в начале войны. С тех пор Украина вывезла около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Сделка была продлена в ноябре, а в марте Россия согласилась сделать это только на половину предусмотренного четырехмесячного срока — до 18 мая.
Москва грозилась выйти из соглашения, если не будут устранены ограничения на вывоз ее зерна и удобрений. Российскому экспорту мешают сложности в сфере платежей, логистики и страхования, заявляли в РФ. Кроме того, Минобороны РФ обвиняло Украину в нарушении договоренностей: ВСУ, по версии военного ведомства, наносили удары по Крыму из гуманитарного коридора.
Фактически Россия начала блокировать сделку еще до завершения срока ее действия. РФ отказывалась регистрировать прибывающие суда и проводить их инспекции.
В результате в последние недели объем вывезенного из Украины зерна постепенно сокращался, а в последние дни — почти остановился. По данным ООН, за апрель экспорт сократился более чем на четверть по сравнению с мартом. Хотя отчасти его падение объясняется сезонным спадом поставок.