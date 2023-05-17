Депутат Госдумы РФ предложил отправлять бездомных собак на фронт в Украину

Депутат Госдумы РФ предложил отправлять бездомных собак на фронт в Украину15
- 17.05.2023, 19:12
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Видеофакт.
Российские депутаты сейчас рассматривают законопроект, согласно которому власти в регионах будут иметь право усыплять бездомных животных. В ходе обсуждения закона один из парламентариев заявил, что «большие» собаки могут выполнять ряд задач на фронте: вытаскивать раненых или помогать в разминировании территорий.
С таким предложением выступил депутат Госдумы Федот Тумусов.
«Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО — пусть помогают», - заявил депутат Тумусов.