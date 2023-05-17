закрыть
17 мая 2023, среда, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы одним выстрелом уничтожили две вражеские САУ 2С5 «Гиацинт-С»

  • 17.05.2023, 19:21
  • 1,990
Украинские бойцы одним выстрелом уничтожили две вражеские САУ 2С5 «Гиацинт-С»

Эффектное видео.

Украинские артиллеристы уничтожили две российских САУ 2С5 «Гиацинт-С» одним выстрелом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражеские установки бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что после точного выстрела артиллеристов сдетонировал боекомплект одной САУ. Один из российских снарядов во время разлета попал в соседнюю установку и тоже загорелся.

«Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола опровергают пословицу «'За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Пушкари, эффективно уменьшая количество оккупантов, уничтожили самоходную пушку окупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров», - пишут военные в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин