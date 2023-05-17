Украинские бойцы одним выстрелом уничтожили две вражеские САУ 2С5 «Гиацинт-С» 17.05.2023, 19:21

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Эффектное видео.

Украинские артиллеристы уничтожили две российских САУ 2С5 «Гиацинт-С» одним выстрелом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражеские установки бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что после точного выстрела артиллеристов сдетонировал боекомплект одной САУ. Один из российских снарядов во время разлета попал в соседнюю установку и тоже загорелся.

«Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола опровергают пословицу «'За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Пушкари, эффективно уменьшая количество оккупантов, уничтожили самоходную пушку окупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров», - пишут военные в комментарии к видео.

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