До +27 градусов ожидается в Беларуси 18 мая 17.05.2023, 19:29

Будет преобладать облачная погода.

Порывистый ветер и дожди ожидаются в Беларуси 18 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью по западу местами прогнозируются сильные дожди. В некоторых районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, ночью с переходом на северный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 градусов по западу до 16 градусов выше нуля по юго-востоку, а днем — от плюс 10 градусов по западу до плюс 27 градусов по юго-востоку.

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