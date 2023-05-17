Байден анонсировал встречу с Си Цзиньпином 1 17.05.2023, 19:34

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архивное фото

Последняя встреча между лидерами состоялась в ноябре 2022 года.

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает Reuters, об этом глава американского государства заявил в ходе брифинга.

«Скоро или нет, но мы встретимся», - подчеркнул президент Соединенных Штатов, комментируя возможность встречи с Си Цзиньпином перед отъездом в Японию на саммит G7.

При этом глава американского государства не уточнил, когда именно может пройти встреча с лидером КНР.

Стоит заметить, что последняя встреча между лидерами состоялась 14 ноября 2022 года.

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