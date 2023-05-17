В Беларуси появился новый способ узнать, находится ли авто в залоге 17.05.2023, 19:41

Услуга платная.

Теперь на едином портале электронных услуг можно узнать, находится ли ТС в залоге. Эта опция будет особенно полезна тем, кто собирается приобрести подержанный автомобиль с рук.

Код услуги — 3.68.01 «Предоставление сведений о заложенном движимом имуществе по идентификационному номеру транспортного средства», она доступна со вчерашнего дня. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно знать VIN авто. Если сервис найдет сведения о залоге, то он выдаст его номер, дату заключения договора о залоге, дату окончания права, наименование, описание и дополнительные сведения о ТС при наличии.

Услугу можно найти по ссылке. Ее стоимость для физлица — 7,20 рубля.

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