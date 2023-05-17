закрыть
17 мая 2023, среда, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появился новый способ узнать, находится ли авто в залоге

  • 17.05.2023, 19:41
В Беларуси появился новый способ узнать, находится ли авто в залоге

Услуга платная.

Теперь на едином портале электронных услуг можно узнать, находится ли ТС в залоге. Эта опция будет особенно полезна тем, кто собирается приобрести подержанный автомобиль с рук.

Код услуги — 3.68.01 «Предоставление сведений о заложенном движимом имуществе по идентификационному номеру транспортного средства», она доступна со вчерашнего дня. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно знать VIN авто. Если сервис найдет сведения о залоге, то он выдаст его номер, дату заключения договора о залоге, дату окончания права, наименование, описание и дополнительные сведения о ТС при наличии.

Услугу можно найти по ссылке. Ее стоимость для физлица — 7,20 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин