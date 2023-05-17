В РФ взбунтовались рабочие главного производителя армейских внедорожников 5 17.05.2023, 20:39

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На заводе прошла забастовка.

На Ульяновском автомобильном заводе прошла забастовка, сообщает Baza. Несколько десятков рабочих выразили недовольство низкими зарплатами: за последний месяц они получили в среднем 20 тысяч рублей.

Сотрудники потребовали повышения жалованья и разошлись только к вечеру. Комментариев от руководства предприятия не поступало. С 1 февраля директором УАЗ является Алексей Спирин.

Среди прочего завод производит внедорожник «УАЗ Патриот» для российской армии. Данная техника используется в войне с Украиной. В связи с этим в июне прошлого года ЕС ввел против завода санкции. Позже к ним присоединилась Швейцария. Несмотря на ограничения, в ноябре УАЗ вышел в лидеры продаж автомобилей в России, благодаря военным заказам.

Летом бывший гендиректор Адиль Ширинов говорил, что УАЗ — единственный завод, который не останавливался на фоне войны и работал пять дней в неделю, выполняя «все свои обязательства». Он отчитался перед губернатором, что сокращения штата не проводилось, а средняя зарплата по рабочим специальностям составляет 32 829 рублей.

По словам Ширинова, на тот момент на предприятии работали 5487 человек: 2188 — основные рабочие, 2036 — вспомогательные и 1263 — инженерно-технические работники.

Ульяновский автомобильный завод принадлежит концерну SOLLERS. В июне сооснователь компании Вадим Швецов продал свой пакет акций автопроизводителя (77,6%) менеджменту в лице ООО «Альтер Инвест». Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Ширинов объяснял выкуп акций «шансом для новых начинаний в сложные, турбулентные времена».

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