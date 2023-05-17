Цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда 17.05.2023, 21:06

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Цены начали устойчиво расти месяц назад.

Цены на бензин в России достигли исторического рекорда. В среду стоимость тонны топлива Аи-95 по итогам торгов выросла на 1,6%, до 60 436 рублей, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это на 7 рублей больше предыдущего исторического максимума, который был установлен в августе 2021 года.

Цена на бензин начала устойчиво расти месяц назад. Еще 18 апреля стоимость тонны топлива составляла 51 499 рублей. То есть за месяц биржевая цена Аи-95 выросла на 17,4%.

Стоимость бензина Аи-92 выросла в среду на 463 рубля за тонну (+0,9%), до 52 780 рублей. Это максимальное значение с ноября 2021 года.

Спрос на бензин на рынке остается «достаточно ровным», сказали Reuters участники рынка. По их словам, цена на топливо растет из-за снижения предложения со стороны производителей.

«Прироста заявок от клиентов не наблюдаем. Цены растут, потому что предложения нет в нужном количестве», — сказал агентству один из трейдеров. Кроме того, стоимость топлива растет из-за ограничений на продажу мелкооптовых партий бензина на региональных нефтебазах, добавил собеседник издания.

Оптовые цены на бензин растут на фоне решения российского Минфина снизить нефтяным компаниям выплаты из бюджета, компенсирующие разницу между стоимостью бензина на внутреннем и внешнем рынках. В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить демпфер на бензин вдвое с июля 2023 года по июль 2024 года. По словам министра, после потери западных рынков компенсация идет напрямую в маржу нефтепереработчиков.

«Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже не понятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8 тысяч рублей на тонну, раньше была меньше 2 тысяч за тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — говорил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

В результате, по оценке Минфина, выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

В 2021 году нефтяные компании получили из бюджета по топливному демпферу 674,5 млрд рублей, а в 2022 году — 2,16 трлн рублей.

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