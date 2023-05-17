«Знакомые удивляются, подруги жены завидуют» 1 17.05.2023, 21:13

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Папы в декрете рассказали о своей жизни и обязанностях.

В Беларуси, по данным Минтруда, почти 2% отцов берут отпуск по уходу за ребенком. В последние годы количество таких родителей, которые решают уйти в декрет, становится больше. «Зеркало» узнало у мужчин, почему они решили пойти в декрет, реакции на это окружающих, обязанностях по дому и нехватке свободного времени.

Знакомые удивляются, подруги жены завидуют

В семье Матвея и Алены (имена героев материала изменены) растут двое детей: старший — дошкольник, он ходит в детский сад, младшему — почти полтора года.

— С первым ребенком в декрете была жена. Когда появился второй ребенок, то вскоре после родов мы начали размышлять о том, чтобы Алена вышла на работу, а я остался ухаживать за детьми. Осуществили эту идею два месяца назад, — рассказал Матвей.

Мужчина говорит, что такое решение они приняли в первую очередь из-за финансов: несмотря на то, что у обоих высшее образование по аналогичной специальности, жена зарабатывает на 700 рублей больше, чем он. Также у женщины есть возможность карьерного роста, но из-за отпуска по уходу за ребенком сделать раньше это ей не удавалось. К тому же еще в первом декрете Алена морально очень устала, а тут почти сразу начался второй.

— К выходу в декрет мы готовились, например, иногда я на полный день оставался с малышом, тренировался. До того как ребенку исполнился год, жена завершила грудное вскармливание. Сейчас никаких проблем при уходе за ребенком у меня не возникает, я не звоню жене и не консультируюсь у нее о том, что мне делать и как быть в какой-то ситуации. А со стороны супруги нет излишней опеки и контроля за правильностью выполнения мною разных домашних дел. Но мне проще, я же прошел практику с первым ребенком, — рассказал Матвей.

В обычный будний день семья живет по стандартному расписанию. Утром Алена заводит старшего ребенка в сад, а потом едет на работу. Матвей тоже поднимается, и пока младший спит (примерно до 8.00−9.00), он готовит завтрак. Когда малыш просыпается, то он вместе с папой кушает, после они идут на прогулку, по пути могут зайти в магазин. К обеду возвращаются домой, едят, потом папа укладывает сына спать, а сам выполняет разные домашние обязанности: убирает, готовит еду (в том числе ужин к приходу супруги). Мужчина говорит, что он без проблем готовит полноценные обед и ужин, с этим проблем нет вообще. Кулинарии он научился еще до женитьбы.

— Пока я нахожусь один с малышом, то свободного времени у меня практически нет (разве что минут 10−15), я все время чем-то занят. Сейчас, пока разговариваю с вами, а ребенок спит, я на кухне готовлю. Когда ребенок бодрствует, его нельзя оставить одного. Возраст такой, что нужен глаз да глаз. Даже когда в туалет хожу, то дверь не закрываю. Иногда старший не идет в сад, тогда на мне двое детей. Помощников у меня нет, на няню нет денег, а бабушки-дедушки помочь не могут.

Вечером, когда жена возвращается домой, она занимается детьми, тогда Матвей имеет возможность один отлучиться из дома по своим делам или решить какие-то бытовые вопросы.

— Алена без проблем отпускает меня, она понимает, что такое уход за детьми. Когда жена была в декрете, то вечерами я отпускал ее проветриться на час-полтора. Ребенок иногда утомляет сильно: может встать не с той ноги и капризничать, бузить, а иногда включает режим «банный лист». Так что расхожая фраза про декретниц «сидишь дома с ребенком» мне очень не нравится.

Мужчина знает, что в некоторых странах отцы обязательно уходят в отпуск по уходу за ребенком, он считает это правильным решением. Говорит, что тогда муж лучше будет понимать женщин, которые «сидят» дома. По его мнению, уходить мужчинам в декрет лучше, когда ребенку уже исполнится год.

Матвей рассказал, что когда знакомые узнают, что в декрет ушел он, а не жена, то сперва удивляются. Но когда узнают мотивацию этого, то понимают и одобряют такое решение. А вот подруги Алены немного завидуют ей — многим хочется, чтобы их хотя бы иногда подменили дома.

— Сейчас я ежемесячно получаю пособие в размере 860 рублей (здесь учитывается наличие двоих детей). На эти деньги можно обеспечить базовые потребности малыша — купить подгузники и детское питание. Никаких серьезных покупок типа мебели для ребенка, и, конечно, не прожить на них двоим — взрослому и малышу.

Алена получает зарплату около 2700 рублей, за счет этих денег прожить семье удается. Но Матвей отметил, что живут они очень экономно. Основные траты у них на продукты и топливо для авто. Если нужна одежда, то они чаще всего ее покупают в секонд-хенде или на «Куфаре».

«Есть знакомые с первобытными устоями: он добытчик, она посуду моет»

Через несколько месяцев после рождения ребенка Илья и Диана решили оформить декретный отпуск на мужчину, так было выгоднее финансово.

— Моя жена — ИП. По закону, если предприниматель не приостанавливает деятельность и уходит в декрет, то ему выплачивают 50% пособия. Я формально числюсь в фирме, а работаю в строительстве сам на себя, без оформления. Мы не хотели терять пособие, пусть и небольшое, — объяснил решение Илья.

Мужчина рассказал, что у его жены есть наемные сотрудники, которые работают самостоятельно, постоянный контроль за ними не нужен. Поэтому Диана очень часто находится дома, отлучается по мере необходимости. Илья выходит на работу, когда подворачивается заказ на отделочные работы. Так что с ребенком они находятся поочередно, когда у кого получается.

— Сейчас нашему ребенку полгода, два из них я в декрете. Ухаживать за малышом мне несложно, главное понять, как что делать. Не проблема одеть его или покормить, благо, он у нас спокойный.

Тем не менее Илья говорит, что у них сейчас есть некоторые трудности из-за того, что ребенок находится на грудном вскармливании. Он рассказал, что Диана заранее сцеживает молоко, его замораживают в пакетиках, а потом папа использует необходимое количество при кормлении малыша. Но женщине часа через три после ухода из дома становится некомфортно, молоко в молочную железу прибывает, начинаются неприятные ощущения, боли. Имея такие нюансы, надолго мама уходить не может.

— Диана возвращается домой не поздно, иначе была бы еще одна проблема, потому что вечером ребенок не засыпает без нее. В остальном я справляюсь, потому что готовить и убирать умею с детства. Зимой работы у меня не будет вообще — не сезон, так что буду находиться дома постоянно.

Сейчас супруги зарабатывают около 1500 рублей каждый, помимо этого Илья получает «декретные» — почти 540 рублей. Супруги тщательно не подсчитывают, сколько денег они тратят, но Илья знает точно, что на одно детское пособие прожить нельзя.

— Около 150 рублей отдаем за продукты в магазине, их хватает на два-три дня. Для ребенка главные траты — это подгузники, мы покупаем Huggies — заказываем на Wildberries (там они дешевле, чем в «Миле» или «Острове чистоты») или просим привезти их из Польши.

Недавно врачи выяснили, что у Дианы не хватает витаминов в организме, для их восстановления надо пропить двухмесячный курс препарата. Супруги купили рекомендуемые медикаменты и заплатили за них около 1000 рублей.

— В целом я считаю хорошим решением отправлять пап в декрет, надо это пройти, связь с ребенком будет лучше. У нас есть знакомые с первобытными устоями: он — добытчик, она посуду моет. Не разделяю такого мнения. К счастью, мои близкие друзья тоже, они могут надо мной шутливо посмеяться, мол, кормящий отец, а сами нормально относятся к моему положению. Иногда приходят в гости, малыша на руках подержат, говорят — «прикольно».

«Понимаю женщин намного больше, чем раньше»

Григорий находится в декрете с первенцем, ребенку скоро исполнится год. Мужчина оформил на себя отпуск по уходу не сразу, сперва работал, но ездить надо было далеко, а заработок выходил не очень большой.

— Мы живем в небольшом городе, населения у нас около 20 тысяч человек. На работу ехал 20 км, график непостоянный, работа была с 7.00 до 23.00, удобнее было оставаться на ночь там. Иногда вызывали поработать на выходных, а в напряженные времена уезжал на 4−5 суток подряд.

Мужчина вспоминает, что жену это очень расстраивало, она понимала, что с ребенком ей придется оставаться одной сутками. При этом сторонней помощи не было, в городе нет родственников и близких, к которым можно было бы обратиться с такой просьбой.

— Однажды пошутила, что, возможно, было бы удобнее, если бы в декрет пошел я. Это высказывание прочно засело в моей голове, потом, взвесив все минусы и плюсы, мы решили, почему бы действительно так не сделать.

Григорий ушел в декретный отпуск, когда сыну исполнилось два месяца. Основная его обязанность — ухаживать за малышом. Бытовыми делами супруги занимаются по очереди.

— В первое время было страшно брать ребенка на руки. Но подмывание, купание, смену подгузников и кормление я освоил довольно быстро. Конечно, не обошлось и без бессонных ночей, переживаний, волнений, дикой усталости. Иногда было желание вернуться обратно на работу. Зато теперь я понимаю женщин намного больше, чем раньше.

Мужчина говорит, что пособия по уходу за ребенком в почти 606 рублей хватает на обеспечение малыша подгузниками, едой, игрушками, одеждой. В месяц на малыша семья покупает три упаковки подгузников — на 150 рублей, детские смеси — на 80 рублей. Еще 130−150 рублей уходит на мясные, овощные и фруктовые пюре. Остальная сумма тратится по мере необходимости на средства по уходу — моющие, шампуни, соски, бутылочки, щетки и прочее. Иногда от пособия остается 100−150 рублей, они идут на одежду или игрушки.

— Большая часть расходов покрывается за счет дохода жены — оплата за квартиру, приобретение товаров для быта, продукты. Хотя наш доход не превышает установленную Белстатом среднюю зарплату по стране, но в рамках нашего города нам вполне хватает на обеспечение всех нужд.

Григорий говорит, что особых удивительных реакций на то, что он — «кормящий папа», ему не встречалось. Чаще люди удивлялись и хвалили его за смелость перед такой ответственностью. Мужчина рассказал, что в декрете планирует быть до исполнения ребенку трех лет.

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