СМИ показали чертежи «бункера Путина» в Геленджике 17.05.2023, 21:24

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Лифт уходит вниз на 50 метров.

По данным Business Insider, рисунки находились в открытом доступе в начале 2010-х — их публиковала уже не существующая российская компания Метростиль в качестве примера своей работы.

Один из собеседников издания сказал, что картинки туннелей больше похожи не на чертежи, а на архитектурные рисунки, показывающие общий замысел.

Как пишет Business Insider, подземный комплекс под дворцом российского диктатора состоит из двух туннелей длиной около 40 и 60 метров и шириной 6 метров, соединенных лифтом, который опускается примерно на 50 метров под землю. Судя по рисункам, туннели окружены толстым слоем бетона и оборудованы всем необходимым для того, чтобы там можно было прожить несколько дней или недель, а также для работы командного пункта.

Журналисты также предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку. На рисунках, в частности, видны шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую, предположительно, могут использовать для доставки припасов.

«В этом туннеле предусмотрены все виды безопасности и защиты. Там есть противопожарная система, есть вода, есть канализация. Это сделано для кого-то, кто хочет выжить или сбежать», — сказал журналистам инженер-строитель Тадеуш Габрышевски, который изучил рисунки.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал резонансное расследование о роскошном дворце диктатора Путина на побережье Черного моря в 20 км от Геленджика. По данным ФБК, на участке почти 68 га построен роскошно обустроенный дворец площадью едва ли не 18 тыс. кв м, ресторанный комплекс, гостевой дом, вертолетная площадка и подземный ледовый дворец. Кроме того, как стало известно ФБК, под дворцовым комплексом расположен 16-уровневый подземный комплекс с лифтом, винотекой и выходом на пляж к Черному морю.

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