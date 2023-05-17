В гродненский суд вызывают цыганского барона для ликвидации общины
- 17.05.2023, 21:38
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Организация ромов была зарегистрирована в 2003 году.
26 мая в Гродненском областном суде рассмотрят дело о ликвидации районного общественного объединения «Ошмянская цыганская община», сообщает hrodna.life.
Истцом по делу выступает главное управление юстиции Гродненского облисполкома. Рассматривать дело будет судья Светлана Долгошей.
Организация цыган зарегистрирована с 2003 года. На 1 января 2022 года в ней было 22 человека, в 2014 — 30. В последнее время публичных мероприятий сообщество не проводило.
Председателем общины является цыганский барон Артур Егоров. На фестиваль национальных культур в Гродно община привозила ансамбль «Джана Рома».
По данным СМИ, на Ошмянщине живет более 200 представителей народности рома. Всего в Беларуси живет около 7000 цыган.
Ликвидация общественных объединений в Беларуси продолжается с июля 2021 года.