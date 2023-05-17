Назван необычный способ использования лаврового листа в кулинарии 17.05.2023, 22:07

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Лайфхак от эксперта.

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как правильно использовать лавровый лист.

«Лавровый лист имеет очень яркий вкус и аромат, поэтому его нужно использовать совсем немного в начале приготовления. Сушеные листики добавляют почти во все мясные и первые блюда, – отметил эксперт. – Он способен усилить вкус отварного картофеля, придать свежесть маринадам и соусам, и даже гречневая каша будет с ним вкуснее. После приготовления его обычно убирают, но если и оставляют, то в пищу не употребляют».

По словам Клопотенко, молотый лавровый лист также можно использовать, добавляя к чайной заварке.

«Если вы любите травяные насыщенные чаи, добавьте в них совсем немного молотого лаврового листа. Затем процедите и наслаждайтесь. Эта пряность придаст приятный освежающий и интересный вкус», – подчеркнул он.

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