Командир 4-й бригады ВС РФ Макаров в интервью Соловьеву усомнился в силе ВСУ и стал «200-м» 2 17.05.2023, 22:16

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Полковника ликвидировали под Бахмутом.

Командир 4-й мотострелковой бригады ВС РФ полковник Вячеслав Макаров, который был ликвидирован под Бахмутом, незадолго до смерти «засветился» в пропагандистском ток-шоу Владимира Соловьева.

Он в интервью уверял, что ВСУ якобы слабы и во всем уступают армии РФ. Отрывок интервью с оккупантом Макаровым доступен на Telegram-канале «Украина 365».

«Значит, (ВСУ - ред.) мотивированы, уперты, но уже уступают нам и в численности, и в количественном, и качественном соотношении по вооружению. Начинают нам уступать… Слабые, слабые…» - заявил Макаров в интервью.

В скором времени он был ликвидирован на Бахмутском направлении. ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов, в результате чего, помимо Макарова, простились с жизнью также его заместитель полковник Евгений Бровко и еще ряд высокопоставленных офицеров ВС РФ.

Примечательно, что Минобороны РФ в истории с ликвидацией Макарова и Бровко поступило нестандартно, признав их гибель. Вероятно, сделано это было для того, чтобы опровергнуть слухи о бегстве российской армии на Бахмутском направлении.

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