Клиенты банков могут скоро столкнуться с новыми проблемами по валютным переводам за границу 17.05.2023, 22:25

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Кого это может затронуть.

Клиенты некоторых белорусских банков в ближайшее время могут столкнуться с новыми трудностями по переводам в долларах и евро за границу. Причина — решение австрийской банковской группы Raiffeisenbank International (RBI) сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. По данным «Нашей Нiвы», белорусские банки уже получили соответствующие уведомления от австрийцев. Речь о том, что с конца июля RBI останавливает сотрудничество с белорусскими банками. «Зеркало» поясняет, чем это грозит белорусам.

Напомним, ранее в мае стало известно, что RBI решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. Об этом написало издание РБК со ссылкой на неназванного представителя кредитной организации. Так, в Казахстане крупнейший банк Halyk Bank, у которого открыты корреспондентские счета в RBI, из-за этого ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Сообщалось, что так же поступили и другие клиенты RBI в этой стране.

По данным издания «Наша Нiва», белорусские банки также получили уведомления о прекращении сотрудничества со всеми банками в белорусской юрисдикции.

Чем все этом грозит белорусам?

Дело в том, что после введения санкций против белорусской банковской финучреждениям пришлом вводить изменения по валютным переводам за границу. Некоторые финучреждения потеряли привычных банков-корреспондентов и продолжают и сейчас сталкиваться с этой проблемой. К примеру, «Приорбанк» с 15 мая потерял американский банк-корреспондент Citibank NA и прекратил операции в долларах по корсчету.

При этом Raiffeisen Bank International еще в 2021 году ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций против нашей страны. Сейчас «Беларусбанк» для переводов в евро пользуется услугами банка-корреспондента Commerzbank AG.

В феврале этого года некоторые белорусские компании 15 февраля столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через «Приорбанк». Тогда же появилась информация, что это может быть связано с ужесточением требований для банков-корреспондентов по отношению к Беларуси у группы Raiffeisen Bank International.

Однако у некоторых белорусских банков Raiffeisenbank до сих пор остается банком-корреспондентом, причем единственным. То есть других вариантов у них отправлять за границу переводы в евро и доллары, по всей видимости, пока нет.

К примеру, «Банк РРБ» отправляет переводы в евро и долларах как раз через банк-корреспондента Raiffeisenbank. Однако по долларовым отправлениям есть ограничения. «С 15 февраля 2023 года возможность осуществления переводов необходимо согласовывать с вашим менеджером», — уточняет финучреждение.

Через Raiffeisenbank также отправляет переводы в долларах и евро «БСБ Банк»., а «Технобанк» и «БНБ Банк» — в евро. При этом «БНБ-Банк» ранее предупредил клиентов, что с 15 февраля этого года внес изменения по входящим и исходящим отправлениям в долларах для юридических и физических лиц. «Проведение входящих или исходящих платежей в долларах будут возможны только с участием определенного перечня банков», — сообщал банк.

В нынешней ситуации банкам, у которых Raiffeisenbank до сих пор является единственным банком-корреспондентом, придется оперативно искать другие варианты, как отправить средства клиентов за границу.

«Фактически бизнес имеет пару месяцев, чтобы придумать новую схему расчетов с партнерами. Кто-то уже ранее вывел свою внешнеэкономическую деятельность в другую юрисдикцию, но нет никаких гарантий, что нас в итоге не „попросят“ и из условного Казахстана, потому что американцы и европейцы усиливают давление на тех, кто помогает обходить санкции», — сообщает «НН» со ссылкой на свой источник в банковской сфере.

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