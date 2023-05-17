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Хренин встретился с министром обороны Зимбабве

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  • 17.05.2023, 22:43
Хренин встретился с министром обороны Зимбабве

Они обсудили состояние белорусско-зимбабвийского военного взаимодействия.

В рамках выставки военной техники «MILEX-2023» 17 мая состоялась встреча министра обороны Виктора Хренина с министром обороны и по делам ветеранов войны Республики Зимбабве госпожой Оппах Мучингури-Кашири, сообщает Минобороны.

Это первая встреча такого уровня в истории двусторонних военных контактов.

Мероприятие проведено в русле укрепления межгосударственных отношений между Беларусью и Зимбабве.

Стороны обсудили состояние белорусско-зимбабвийского военного взаимодействия, наметили шаги по его активизации, сообщает Минобороны.

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