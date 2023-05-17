Николай Маломуж: В Беларуси Лукашенко не простят 5 17.05.2023, 23:04

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Украинский генерал назвал предпосылку для устранения диктатора.

Лукашенко может не удержаться при власти, если будет устранен российский диктатор Владимир Путин. Устранение «директора» РФ станет предпосылкой для устранения Лукашенко. Об этом в интервью «Главреду» рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Стратегический провал России и устранение Путина – это предпосылка для устранения Лукашенко. Сколько он продержится, сложно сказать. Но его дни будут сочтены, это факт. Он сможет оставаться у руля от нескольких месяцев до полугода. А потом активизируется белорусская оппозиция, и ее сторонники быстро поднимутся на протесты, а военные, за исключением отдельных замаранных в преступлениях, быстро встанут на сторону белорусского народа», - сказал Маломуж.

Он убежден, что в таком случае у Лукашенко не останется никаких шансов и он будет вынужден прятаться в третьих странах, либо ожидать смерти в Беларуси.

«Сажать в тюрьму его, скорее всего, не будут, потому что он столько совершил преступлений в Беларуси, на его руках столько смертей, что его просто уничтожат. Вспомните, как Лукашенко в период различных выборов уничтожал конкурентов, когда кандидаты в президенты просто исчезали, и его эскадрон смерти убирал людей. В Беларуси его не простят, а на поддержку России он рассчитывать уже не сможет», - объясняет Маломуж.

Но, по мнению генерала, всего этого не будет, если белорусы не выйдут на массовые протесты, а белорусские военные не окажут поддержку.

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