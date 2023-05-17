Чехия забрала у российских дипломатов право бесплатно пользоваться земельными участками 17.05.2023, 23:23

Правительство Чехии отменило девять постановлений 1970−80-х годов.

Они предоставляли СССР, а затем и России, право безвозмездного пользования недвижимостью и землей для дипломатических целей.

Об этом заявил министр Чехии по делам Европы Михал Дворжак в своем Twitter.

Министр назвал предыдущие постановления советского времени принятыми «под дулами российских танков после оккупации нашей страны, которые до сегодняшнего дня позволяли России бесплатно пользоваться большими участками земли на нашей территории».

«Неоправданные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины», — подчеркнул чешский министр.

Решение касается всего 59 земельных участков. Теперь россия должна будет платить налоги за их пользование или заключить новые договоры аренды или «найти другие, более выгодные для Чехии решения». Речь идет не только о помещениях посольства России в Праге, но и здании в городах Брно, Карловы Вары, а также на курортах.

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