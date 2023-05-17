Саммит Совета Европы поддержал «формулу мира» Зеленского 17.05.2023, 23:47

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46 стран-участниц заверили, что будут помогать «Украине и ее народу столько, сколько это потребуется».

Государства-участники Совета Европы (СЕ) поддерживают предложенную Владимиром Зеленским «формулу мира» и будут помогать Украине и ее народу «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в итоговой декларации 4-го саммита в Рейкьявике, принятой в среду, 17 мая, главами государств и правительств 46 стран-членов СЕ. «Без ответственности не может быть длительного мира, поэтому мы поддерживаем принципы (…), изложенные в «формуле мира» Владимира Зеленского», - подчеркивается в документе.

В нем же указано, что функционирование реестра убытков, причиненных Украине российской агрессией, станет первой составляющей будущего комплексного механизма компенсации. Этот реестр был создан под эгидой СЕ в рамках открытого частичного соглашения, подписанного в ходе нынешней встречи в верхах.

Участники саммита приветствовали международные усилия, прилагаемые «для привлечения к ответственности политического и военного руководства Российской Федерации за ее агрессивную войну против Украины», а также «прогресс в создании специального трибунала по преступлениям агрессии». Совет Европы пообещал участвовать в консультациях и переговорах, направленных на создание спецтрибунала. Отдельный пункт декларации требует от российских властей «немедленно освободить всех гражданских лиц, принудительно перемещенных или незаконно депортированных на территорию РФ или территории, временно контролируемые или оккупированные Российской Федерацией, в том числе детей».

Спецтрибунал могут создать до конца года

Вопрос привлечения России к ответственности станет одним из главных приоритетов Латвии как председателя Совета Европы на ближайшие полгода. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Официальная церемония передачи Риге полномочий председательства в СЕ состоялась в этот же день. «Мы понимаем, что такие решения, как создание реестра (убытков Украины в войне с РФ. - Ред.), должны быть имплементированы, и будем работать над этим со всеми нашими партнерами и украинскими друзьями», - заявил Ринкевич. Он отметил, что «Россия должна заплатить за ущерб от агрессии», но при этом высшее руководство РФ «тоже должно ответить за то, что оно сделало с Украиной».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, тоже участвовавший в пресс-конференции, выразил надежду на то, что во время председательства Латвии «будет решен вопрос создания спецтрибунала» для привлечения высшего руководства РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины. Глава латвийского МИДа уточнил, что создавать трибунал будет не Совет Европы, зато у СЕ, по словам Ринкевича, имеется хорошая экспертная база, которая может помочь процессу создания такого судебного органа.

Рассказывая о приоритетах председательства Латвии, Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Рига собирается урегулировать «ситуацию, при которой граждане России продолжают работать в разных структурах СЕ». «Мы считаем, что эта ситуация неприемлема и для нее необходимо найти решение», - сказал глава латвийской дипломатии.

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года из-за военного нападения на Украину.

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