Сельчанин словил в пруду Беловежской пущи семь щук: каждая обошлась ему в 111 рублей 18.05.2023, 0:34

Но это еще не все.

Крупный штраф грозит жителю Каменецкого района за незаконную рыбалку в Беловежской пуще, сообщила пресс-служба нацпарка.

Мужчина рыбачил без разрешения на пруду Сипурка Белянского лесничества. Он успел выловить семь щук, после чего его задержали сотрудники инспекции охраны природы.

Нанесенный незаконной рыбалкой ущерб оценили в 777 рублей. В отношении рыбака также составили протокол за нарушение правил рыболовства. Материалы административного дела направили в суд. Санкция статьи предусматривает от десяти до тридцати базовых величин (от 370 до 1110 рублей) штрафа.

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