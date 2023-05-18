Как изменился Бахмут за год 18.05.2023, 3:13

Спутниковые снимки.

Появились новые спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштабы разрушений в городе за последний год.

Фото Maxar Technologies показал журналист CNN Джанлука Меццофиоре.

На снимках можно увидеть, насколько зеленым и пышным был город в мае прошлого года и как он выглядит сейчас. На фото можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церковь, многоквартирные и частные дома.

«Никаких деревьев и коричневый/красный щебень покрывает всю территорию», - добавил журналист.

На других снимках можно увидеть уничтоженную радиобашню, корпуса университета в Бахмуте, а также спутник зафиксировал разрушенные дворец культуры и городской совет.

Отдельно были опубликованы общие снимки Бахмута. На первой фотографии город был сфотографирован 8 мая 2022 года, а на второй уже 15 мая 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».