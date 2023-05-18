Как изменился Бахмут за год
- 18.05.2023, 3:13
Спутниковые снимки.
Появились новые спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштабы разрушений в городе за последний год.
Фото Maxar Technologies показал журналист CNN Джанлука Меццофиоре.
На снимках можно увидеть, насколько зеленым и пышным был город в мае прошлого года и как он выглядит сейчас. На фото можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церковь, многоквартирные и частные дома.
«Никаких деревьев и коричневый/красный щебень покрывает всю территорию», - добавил журналист.
На других снимках можно увидеть уничтоженную радиобашню, корпуса университета в Бахмуте, а также спутник зафиксировал разрушенные дворец культуры и городской совет.
Отдельно были опубликованы общие снимки Бахмута. На первой фотографии город был сфотографирован 8 мая 2022 года, а на второй уже 15 мая 2023 года.