Совет Европы создает реестр убытков Украины от агрессии РФ 18.05.2023, 4:44

Реестр заложит основу для будущих требований о выплате компенсаций Украине.

Совет Европы (СЕ) усиливает давление на Россию из-за ее агрессивной войны против Украины. На саммите в столице Исландии Рейкьявике главы государств и правительств стран СЕ в среду, 17 мая, договорились создать реестр убытков Украины от агрессии РФ, который, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, заложит основу для требований к России о выплате компенсаций. Соответствующую резолюцию подписали 43 из 46 участников саммита.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на это решение, остаются открытыми вопросы финансирования. «Что касается правовых возможностей, то мы можем воспользоваться замороженным российским имуществом, но у нас нет большого количества других вариантов», - отметил Шольц. По его словам, вопрос об оплате гигантского ущерба от войны должен быть урегулирован в рамках нового миропорядка после окончания войны в Украине.

«В вопросе о реестре убытков речь идет о том, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за причиненный ущерб. Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб», - подчеркнул канцлер ФРГ.

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