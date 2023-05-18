Россия атаковала Киев со стратегических бомбардировщиков

Россия атаковала Киев со стратегических бомбардировщиков2
- 18.05.2023, 7:36
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В столице Украины, а также в Одессе и Харькове прогремели взрывы.
Ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.
Взрывы в Киеве
Прошлой ночью оккупанты совершили девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая.
В этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.
По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в столице прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.
«Произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе. Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было», - написал Кличко в Telegram.
Взрывы в Одессе
Российские оккупанты атаковали с воздуха Одессу. По словам пресс-секретаря ОК «Юг» Натальи Гуменюк, большинство ракет было сбито над морем.
Однако есть попадание по объекту промышленности на окраине города. Один человек погиб, двое - получили ранения. Все они - охранники этого объекта, гражданские люди.
В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы
Ночью 18 мая в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что россияне атакуют регион крылатыми ракеты.
«Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают», – отметил Борзов.
Пока что официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало.
Взрывы в Харькове
Неспокойно было и в Харькове. В городе прозвучали взрывы, передает Суспільне.
На данный момент официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало.
Жителей региона до окончания воздушной тревоги просилиоставаться в укрытиях или соблюдать правило «двух стен».