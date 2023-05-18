Гиркин пообещал Путину «удар ножом» 2 18.05.2023, 7:39

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Диверсант посоветовал главе РФ беречь спину.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) предсказал лидеру РФ Владимиру Путину «удар ножом в спину» в связи с продлением зерновой сделки.

В своем Telegram Гиркин не упустил возможности воспользоваться громким «инфоповодом» и указал, что у Путина есть теперь два варианта после опрометчивого решения в пользу Украины, передает УНИАН.

«Отыскивать место на спине, куда турки еще не воткнули ножа (а очередной нож точно будет)» , - указал Гиркин.

В качестве второй «альтернативы» он предложил Путину заготовить рассказы о том, как его в очередной раз «провели за нос».

«Возможно - очень грубо, возможно - в рамках терпимого, но в любом случае - за него уже взялись и повели», - высказался террорист.

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