Анджей Дуда: Возвращение свободной Беларуси - это стратегический приоритет 2 18.05.2023, 7:52

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Президент Польши призвал Совет Европы усилить давление на режим Лукашенко.

Польский лидер считает возвращение свободной Беларуси в европейскую семью стратегической задачей для Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Польши Анджея Дуды в Совете Европы.

Во время всеобщих дебатов саммита Совета Европы Дуда напомнил о роли организации в поддержке гражданского общества и демократических сил в Беларуси. В частности, о борьбе за освобождение всех политических заключенных, в частности журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

«Мы должны усилить давление на режим Лукашенко. Присоединение свободной Беларуси к нашей европейской семье должно оставаться одним из стратегических приоритетов Совета Европы», - отметил президент Польши.

Он добавил, что Совет Европы должен работать над тем, чтобы ускорить прогресс на пути стран Западных Балкан, Украины, Грузии и Молдовы в Европейский Союз.

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