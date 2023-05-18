Российские военные подожгли себя в Бахмуте 18.05.2023, 8:02

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Минобороны РФ случайно опубликовало видео пожара.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) рассказала некоторые детали боя, который вели бойцы Сил обороны в Бахмуте Донецкой области.

Информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

События происходили в районе Бахмута, где в многоэтажках друг напротив друга засели бойцы ВСУ и солдаты армии РФ. В сообщении не указаны точные координаты боя.

Россияне наносили постоянные удары по украинским позициям, пока не произошла некоторая «неприятность» - гранатометы врага стали причиной пожара.

Местность заволокло дымом, однако это не помешало Силам оборона нанести контрудар по противнику. Здание, где прятались враги, стал для них гробом, уверены бойцы. Выжили только те, кто на момент удара находился вне сооружения.

Размер потерь врага уточняется, указано в сообщении. Пожар бойцы Сил обороны потушили и дальше удерживают позиции.

Между тем российское командование разрешило опубликовать видео с горящего Бахмута. Видно, как по постройкам то и дело прилетает: на месте прилетов дымит и горит.

При этом «вагнеровцы» уверяют, что почти дошли до края города.

В отчете Генштаба ВСУ указано, что армия РФ продолжает штурмовать две точки: воевать в Бахмуте и атаковать Ивановское. Кроме того, наносятся артиллерийские и авиационные удары по ближайшим населенным пунктам.

На онлайн-карте DeepState видно, что российские войска – скорее всего, «вагнеровцы» – продвигаются все ближе к западным окрестностям Бахмута на Донетчине.

Примерно можно предположить, что под контролем ВСУ остается пятая часть города.

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