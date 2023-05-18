«Проблемы со здоровьем у Лукашенко есть — и немаленькие» 5 18.05.2023, 8:14

6,404

Больного диктатора усердно хоронили его же пропагандисты.

Молчание Александра Лукашенко на протяжении без малого недели вызвало ажиотаж в медиа, причем в российских телеграм-каналах даже более сильный, чем в белорусских, пишет в статье да сайте The Moscow Times российский публицист Виктор Постнов.

Самоназначенный правитель Беларуси 5 мая выступал на вручении государственных наград, и уже тогда его голос был сильно осипшим. Потом Лукашенко исчез из публичного пространства, но в День победы ему пришлось-таки ехать в Москву.

Там на зрителей произвело большое впечатление, как белорусский узурпатор — в отличие от коллег из других стран — не пошел пешком с трибуны парада в Александровский сад, а проделал путь в несколько сот метров на машине. Вид Лукашенко оставлял желать лучшего, все заметили на его правой кисти повязку, какая бывает после капельницы.

Обедать в Москве Лукашенко не остался, это создало не менее яркое впечатление, чем 300 метров на машине. Вечером 9 мая он еще появился на торжественных мероприятиях в Минске, но — беспрецедентный случай — не стал выступать сам, а поручил это министру обороны Виктору Хренину.

Разговоры о самочувствии самозванца активизировались с каждым днем: обычно Лукашенко регулярно о себе напоминает и вдруг – пропал с радаров. А когда в знаковый для него «день государственного флага, герба и гимна» (надо помнить, что гимн в этот праздник сам же Лукашенко добавил только что, 12 апреля) обращение к соотечественникам зачитал премьер-министр Роман Головченко, публика принялась обсуждать, что ждет Беларусь.

Особенно усердствовали российские телеграм-каналы, причем, замечу, и провластные, и оппозиционные. Надежных сведений никто не предложил, версий было несколько:

Лукашенко прооперирован и умирает;

Лукашенко прооперирован и идет на поправку;

Лукашенко болен раком, ему делают химию, перспективы туманные;

Лукашенко болен ковидом;

Лукашенко изображает болезнь и обманывает Путина.

Белорусскому узурпатору 68 лет, за последнее время он заметно располнел, проблемы со здоровьем у него, очевидно, есть, возможно, немаленькие.

Утром 15 мая вопрос о состоянии Александра Лукашенко журналисты задали Дмитрию Пескову, тот предсказуемо предложил «ориентироваться на официальные сообщения». Но их-то как раз и не было! Сотрудники администрации Лукашенко просто игнорировали тему его самочувствия – несмотря на то что начальника усердно хоронили.

Наконец, ближе к вечеру понедельника в качестве ответа на «инсинуации» Лукашенко был предъявлен общественности. Но опять неудачно: фотографии, распространенные его собственной пресс-службой, вызвали однозначную ассоциацию с музеем восковых фигур. Повязка (опять как после капельницы) на сей раз была видна на левой руке.

На опубликованном следом видеоролике Лукашенко выглядел уже несколько лучше, хотя осипший голос и одышка никуда не делись, да и от обычной энергичности не было и следа.

Особенно неудачное фото удалили с сайта Лукашенко аккурат после того, как его перепостил последний ленивец.

Вся эта история могла бы иметь гораздо меньший резонанс, если бы болезнь Лукашенко не попытались спрятать. «Официальное сообщение» об ОРВИ у белорусского правителя вызвало бы на порядок меньше радостного оживления, чем замалчивание его проблем со здоровьем.

Но образ Лукашенко выстраивается в соответствии с принципом «принцессы не какают». Никто не рискнул взять на себя ответственность и признать факт недомогания узурпатора. Медийный кризис, который можно было легко купировать на начальной стадии, разросся до неприличных размеров, и состояние здоровья Лукашенко стало главной темой для обсуждения – причем не только в Беларуси, но и в РФ, где рады были отвлечь внимание публики от ситуации в Украине и мифических болезней Путина.

Обычная история для авторитарных систем, где все настолько боятся сказать лишнее, что не говорят и нужного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».