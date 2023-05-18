Россияне приварили древнюю зенитку на танк 1945 года 4 18.05.2023, 8:19

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Оккупанты отправили на фронт очередного «франкентштейна».

Российские оккупанты отличились созданием очередного нелепого бронемонстра, призванного смягчить проблему дефицита современных вооружений. Так, на фронте был замечен танк Т-54 с установленным на нем 57-мм зенитным орудием С-60.

Фото этого нелепого творения опубликовал военный эксперт Александр Коваленко. На снимке видно, что с танка Т-54 (выпускался с 1945 по 1974 год) сняли башню и на ее место смонтировали платформу с зенитным орудием С-60 (выпускалась в 1950-57 годах).

Справедливости ради, следует отметить, что в 1950-х годах в СССР действительно выпускали самоходную зенитную установку на базе Т-54 с такими же 57-мм зенитными пушками - ЗСУ-57-2. Но там использовалось спаренное (двуствольное) орудие, дополнительно защищенное полуоткрытой бронированной башней. Но на представленном фото запечатлена явная самоделка с одним орудием и без бронещита.

Ранее на фронте уже не раз замечали, как россияне пытаются слепить танковых «франкенштейнов» из явно несовместимых друг с другом видов вооружений, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку нормальной техники. Например, россияне лепят флотские пушки на советские тягачи 69-го года.

А перед этим всех повеселил легкобронированный бронетранспортер МТЛБ, на который установили огромную башню опять-таки с корабельной зенитной пушкой.

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