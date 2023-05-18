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Россияне приварили древнюю зенитку на танк 1945 года

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  • 18.05.2023, 8:19
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Россияне приварили древнюю зенитку на танк 1945 года

Оккупанты отправили на фронт очередного «франкентштейна».

Российские оккупанты отличились созданием очередного нелепого бронемонстра, призванного смягчить проблему дефицита современных вооружений. Так, на фронте был замечен танк Т-54 с установленным на нем 57-мм зенитным орудием С-60.

Фото этого нелепого творения опубликовал военный эксперт Александр Коваленко. На снимке видно, что с танка Т-54 (выпускался с 1945 по 1974 год) сняли башню и на ее место смонтировали платформу с зенитным орудием С-60 (выпускалась в 1950-57 годах).

Справедливости ради, следует отметить, что в 1950-х годах в СССР действительно выпускали самоходную зенитную установку на базе Т-54 с такими же 57-мм зенитными пушками - ЗСУ-57-2. Но там использовалось спаренное (двуствольное) орудие, дополнительно защищенное полуоткрытой бронированной башней. Но на представленном фото запечатлена явная самоделка с одним орудием и без бронещита.

Ранее на фронте уже не раз замечали, как россияне пытаются слепить танковых «франкенштейнов» из явно несовместимых друг с другом видов вооружений, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку нормальной техники. Например, россияне лепят флотские пушки на советские тягачи 69-го года.

А перед этим всех повеселил легкобронированный бронетранспортер МТЛБ, на который установили огромную башню опять-таки с корабельной зенитной пушкой.

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