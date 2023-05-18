«Котел» в Бахмуте: ВСУ запирают 10-тысячную группировку россиян
- 18.05.2023, 8:45
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Украинская армия заняла самые высокие точки над городом.
ВСУ занимают самые высокие точки над Бахмутом. Сам город напоминает амфитеатр, ведь расположен в низине и окружен высотами.
Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
Военный эксперт рассказал, что у ВСУ сейчас есть главная задача – пройти по высотам в глубину оккупированной территории, а также затащить россиян, которые в Бахмуте, в «котел».
«Я уже вижу, что одним из правильных решений будет выход из Бахмута и затягивание россиян чуть ли не под Часов Яр, чтобы они глубже зашли в этот «котел». А дальше по высотам запереть всю эту российскую группировку, которая насчитывает примерно 10 тысяч, где половина это «Вагнер», – рассказал Роман Свитан.
По его мнению, исходя из сил и средств, мы могли бы сделать такой капкан, какой напоминал бы «мышеловку». Военный эксперт отметил, что Сырский на этот счет правильно сказал – надо набить в мышеловку этих крыс, а потом ее запереть.
Роман Свитан отметил, что у россиян остается всего одно направление, где они реально могут наступать – это Луганский фронт.
«Стратегическая задача врага на этом направлении – из Валуек пройти на Купянск и дальше вдоль Оскольского водохранилища идти на Лиман. Валуйки, Купянск, Лиман – это одно направление», – объяснил военный эксперт.
По его словам, второе направление с Кременной на Лиман и вдоль Северского Донца. Россияне хотят попытаться выдавить наши войска из этого треугольника созданного реками Оскол и Северский Донец. После этого враг планирует перейти в глухую оборону.