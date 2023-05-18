Приключения «Патриота» 1 Виктория Зубкова, planeta.press

18.05.2023, 9:00

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Как российская пропаганда помогает Украине создавать «коалицию истребителей».

Британия передаст Украине сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км, ракеты для систем ПВО и другие беспилотные авиационные системы. Кроме того, 15 мая во время визита в Лондон президента Украины британское правительство заявило, что летом начнет учить украинских пилотов — это первая официально объявленная программа обучения пилотов на западных истребителях.

Зеленский анонсировал важные решения в ближайшее время в вопросе создания коалиции истребителей. «Это очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо… Мы – партнеры, и Риши знает все детали происходящего на фронте. Мы хотим создать коалицию истребителей. Мы говорили об этом. Я очень позитивно настроен. И, думаю, в ближайшее время вы услышите о важных решениях. Но сначала мы должны немного поработать», — отметил он после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По словам Сунака, адаптированная программа предусматривает обучение навыкам пилотирования, которые они смогут применить на других типах самолетов. «Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами по предоставлению истребителей F-16, которые предпочитает Украина», – отметил он.

На руку Украине играет и нагнетаемая роспропагандой истерия относительно якобы уничтоженного ЗРК Patriot. «Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 16 мая, чем дал Украине еще один веский аргумент в переговорах с партнерами относительно поставок западных истребителей, чтобы «закрыть небо» над Украиной.

К слову, это тот самый Конашенков, который с первых дней войны рапортует о «победах» ВС РФ в Украине. Еще в прошлом году «Проект» выпустил расследование «Подмена мест слагаемых», в котором разоблачил этого «мужика в телевизоре». Журналисты проанализировали 196 брифингов военного ведомства и пришли к выводу, что предоставленные им данные часто не соответствуют действительности.

Например, к 26 июня Россия якобы сбила 215 украинских военных самолетов. При этом из открытых данных известно, что к началу войны у Украины было всего 98 военных самолетов, 35 транспортных (три из которых только заказаны) и пять специальных — то есть максимум 138 штатных единиц, приводит свои расчеты издание.

В эфире телемарафона спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат посоветовал общественности «не переживать за судьбу Patriot». «С технической точки зрения, Patriot — это комплекс, батарея, дивизион», — заявил он. По словам спикера, в него входит радар, «который, разумеется, находится на отдалении», и до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортных контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу — пуски ракет. Учитывая такую особенность, уничтожить систему одним «Кинжалом» невозможно. «Поэтому все, что они рассказывают, пусть останется в эфире их пропаганды», — добавил Игнат.

На инициативу Британии уже отреагировал Эммануэль Макрон. Франция открыта для обучения украинских пилотов, тренировки могут начаться «уже сейчас». «Мы открыли дверь для обучения пилотов — вместе с другими европейскими странами, которые выразили готовность делать это. Я думаю, что ведутся переговоры и с американцами», — сказал он вечером 15 мая в интервью телеканалу TF1. В ответ на вопрос о возможной поставке Украине французских военных самолетов Макрон ответил, что «в любом случае это теоретические дебаты», а первоочередная задача на сегодня — начать обучение.

В кулуарах говорят, что это абсолютно предсказуемая реакция на заявление британского правительства.

«Континентальная Европа не может позволить Великобритании монопольно создать кластер своих интересов на Украине, поэтому европейцы вынуждены включаться в эту гонку», — например, пишет писатель и публицист Анатолий Несмиян.

По его мнению, президент Украины «повел себя как опытный и умудренный политик, сыграв на противоречиях между ключевыми европейскими странами».

В России констатируют, что «кризис — это такая штука, которая показывает, кто есть кто. Кого-то он ломает, кого-то делает крепче. Наш геополитик (Владимир Путин — прим. ред.), прячущийся по бункерам, выглядит в сравнении, мягко говоря, блекловато…»

Тем временем «теоретические дебаты» идут полным ходом. Стало известно, что Великобритания, Франция и Нидерланды создадут «коалицию истребителей» по закупке F-16 для Украины.

«Премьер-министр [Великобритании] и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16», — 16 мая заявили британский премьер и глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Премьер Нидерландов ранее в мае говорил, что правительство обсуждает вопрос поставок F-16 Украине с Данией, Великобританией, США и «некоторыми сторонами» в Европе.

«Дебаты» идут не только относительно поставок F-16, но и по другим не менее важным для Украины темам. В частности, во время визита президента Украины во Францию была принята совместная декларация, в которой, среди прочего, говорится, что Париж поддерживает движение Украины к членству в НАТО. Таким образом Франция стала 18-м государством, подписавшим декларацию в поддержку движения Украины в Североатлантический Альянс. В сентябре Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля получит новые заверения.

В России признают, что этого и следовало ожидать. «Сохранение русофобского проекта «Украина» в любом (пусть и урезанном виде) неизбежно приведет к тому, что она окажется членом НАТО», — например, пишет директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков.

По его словам, «движение в этом направлении очень серьезное», и если, скажем, Турция и/или Венгрия будут возражать, то лишь «исходя из стремления получить для себя дополнительные бонусы со стороны Запада». И даже если не будет формального вступления Украины в Альянс в ближайшее время, то сотрудничество с его ведущими членами (США, Британией, Германией, Францией) Украине уже гарантировано.

Виктория Зубкова, planeta.press

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