«Дни Лукашенко сочтены, это факт» 18.05.2023, 9:13

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Экс-глава украинской разведки назвал предпосылку для устранения диктатора.

Тяжело больной Лукашенко может не удержаться при власти. Ослабление главы РФ станет предпосылкой для устранения белорусского диктатора. Об этом в интервью «Главреду» рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Стратегический провал России и устранение Путина – это предпосылка для устранения Лукашенко. Сколько он продержится, сложно сказать. Но его дни будут сочтены, это факт. Он сможет оставаться у руля от нескольких месяцев до полугода. А потом активизируется белорусская оппозиция, и ее сторонники быстро поднимутся на протесты, а военные, за исключением отдельных замаранных в преступлениях, быстро встанут на сторону белорусского народа», - сказал Маломуж.

Он убежден, что в таком случае у Лукашенко не останется никаких шансов и он будет вынужден прятаться в третьих странах, либо ожидать смерти в Беларуси.

«Сажать в тюрьму его, скорее всего, не будут, потому что он столько совершил преступлений в Беларуси, на его руках столько смертей, что его просто уничтожат. Вспомните, как Лукашенко в период различных выборов уничтожал конкурентов, когда кандидаты в президенты просто исчезали, и его эскадрон смерти убирал людей. В Беларуси его не простят, а на поддержку России он рассчитывать уже не сможет», - объясняет Маломуж.

Как сообщал сайт Charter97.org, проблемы со здоровьем Лукашенко стали заметны еще во время его визита в Москву на парад 9 мая.

Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого диктатора, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск и исчез из публичного пространства почти на неделю.

15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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