Свиту Путина пересадили на китайские машины 10 18.05.2023, 9:44

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tank 500

Запасы авто западных брендов в России закончились.

Китайские машины, захватившие российский рынок в прошлом году, добрались до кортежа президента РФ Владимира Путина. Среди сопровождавших главу государства на парад 9 мая автомобилей заметили китайский внедорожник Tank 500, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, сотрудникам ФСО постепенно меняют служебные автомобили. Вместо «недружественных» машин Toyota и Mercedes их посадят на китайский Tank.

Сразу после того, как Tank 500 заметили в кортеже президента РФ, его цена выросла на 20%, утверждает Mash. Базовая версия сейчас стоит от 6,5 млн рублей, а максимальная цена доходит до 7 млн рублей. Однако запасов этих автомобилей в России нет, их, по сведению канала, везут напрямую из Китая. В результате на покупку Tank 500 выстроилась очередь: время ожидания поставки составляет минимум два месяца.

Китайские машины стали доминирующими на российском авторынке, который в прошлом году впал в кризис (продажи рухнули на 59% год к году). В апреле этого года на машины из КНР пришлось в общей сложности 44% продаж, а на российские бренды 35%, из них 33% — на Lada.

Китайские автомобили стали едва ли не единственной альтернативой российским машинам после того, как запасы западных брендов были практически распроданы.

Китайская компания Great Wall Motors, производящая Tank, открыло представительство в России в 2014 году. В марте 2023 года она объявила о начале продаж в РФ Tank 300, а с 12 апреля начала принимать заказы на более крупный Tank 500.

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