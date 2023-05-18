В Могилеве продают черешню по космической цене
- 18.05.2023, 9:52
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Откуда такая цена — непонятно.
Если в холодный период дорогие фрукты и ягоды вполне объяснимы, то за две недели до лета трехзначный ценник вызывает недоумение у многих покупателей.
Фото, сделанное на рынке в Могилеве, прислала в редакцию Tochka.by читательница. На ценнике красуется цена — 120 рублей за килограмм.
На ценнике написано, что выращена ягода в Испании.
Откуда такая цена — непонятно. Возможно, «старый» привоз. В любом случае, она явно не привлекает покупателей, а только отпугивает. Особенно если цены на сезонную продукцию уверенно снижаются, в том числе и на ягоду.
А что в Минске?
На западном рынке предлагают много узбекской черешни. Но цены на не адекватные.
Есть вариант — 20 рублей за килограмм. На ценнике написано — «Бомба».
«Очень сладкая, просто мед», — предлагает продавец.
Женщина говорит, что летом ягода, вероятно, станет еще дешевле. Но и сейчас цена вполне приемлемая.
Можно купить черешню и дороже — за 25 и за 28 рублей за кило. Она привезена из Греции.
«Если возьмешь пару кило, дадим скидку 5 процентов», — говорят продавцы.