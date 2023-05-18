Раскрыт новый метод похудения без отказа от любимых продуктов 1 18.05.2023, 9:57

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Эксперт рекомендует уделить особое внимание завтраку.

Блогер и фитнес-тренер Хейли Мэдиган поделилась секретом похудения без исключения из своего рациона любимых продуктов. Об этом пишет Express.

«Исходя из исследований и моего личного опыта, когда мы отказываемся от любимых продуктов, мы склонны к перееданию, что приводит к нездоровым отношениям с едой и делает любую диету неустойчивой», - сказала Мэдиган.

Эксперт рекомендует не отказываться от любимых продуктов, а попросту сократить потребление калорий. В частности, есть калорийных продуктов меньше, чем обычно сжигает организм.

Также она советует приучить себя к сытному завтраку с содержанием большого количества белка.

Мэдиган употребляет утром овсянку с арахисовым маслом и протеиновый коктейль с ягодами.

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