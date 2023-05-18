США подложили «большую свинью» Путину 2 18.05.2023, 10:11

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ЦРУ открыло «золотую калитку» из России.

ЦРУ предприняло новую попытку беспрецедентной возможности завербовать россиян, недовольных войной в Украине и жизнью в России. Ведомство запустило информационную кампанию, в которой призывает россиян передавать информацию в обмен на защиту. В частности, ЦРУ заинтересовано в военных офицерах, людях, работающих в сферах разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеющих дело с людьми, которые этим занимаются, имеют информацию об экономике или высшем руководстве РФ. Участвующие в проекте сотрудники ЦРУ заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину создало историческую возможность, чтобы россияне пришли и предоставили информацию, необходимую Соединенным Штатам Америки. Насколько россиянам интересно сливать какие-то факты, которые нужны ЦРУ и что они за это получат – рассказал в эфире «Апостроф TV» военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак:

— Это очень интересная история. Я с самого начала войны на этом настаивал, писал о том, что нужна «золотая калитка», через которую высокопоставленные должностные лица российской федерации имели бы возможность контролируемо выпрыгнуть из кремлевского режима.

Я сейчас объясняю логику. Когда постоянно зажимают россиян – этих олигархов, генералов, чиновников разных, губернаторов – они все вынуждены кучковаться вокруг Путина. Они говорят, что «для нас на Западе все закрыто, поэтому что нам остается? Только находиться в российской федерации, объединяться вокруг Путина – и все. Других опций нет».

Но здесь ЦРУ создает такую опцию для них – то есть такая небольшая «золотая калитка». И если при условии, что, например, генерал Федеральной службы охраны желает выпрыгнуть из кремлевской вертикали, фсбшники, чиновники, росгвардейцы, следственный комитет, какие-то чиновники администрации президента могут в это время написать, дать о себе данные, рассказать, что они знают, что они могут. И если будет проведена проверка после обращения этих людей, если будет моральная возможность дать этим людям выпрыгнуть из Кремля при условии, что они не причастны к развязыванию войны, что они не совершали…

К примеру, олигарх хочет выпрыгнуть – условно владелец «Альфа-банка». Ему могут предложить: друг, 50% своего состояния ты платишь в фонд восстановления Украины, и ты имеешь возможность выпрыгнуть чистым человеком из российской федерации, можешь жить дальше в своем имении в Малибу, в Нью-Йорке на Манхэттене и пользоваться оставшимся своим состоянием.

Буквально несколько месяцев назад те остатки российских журналистов, которые еще остались, писали такое расследование, и на условиях анонимности российские олигархи говорили, что если бы была такая возможность – дать деньги и выпрыгнуть – то была бы просто невероятная очередь желающих дать деньги и выпрыгнуть из Российской Федерации. И я уверен, что это очень классная инициатива, история, но немного с этим, скажем так, припоздали.

Вообще это выглядит как «Россия имеет таланты». Покажи, какой у тебя талант, что ты можешь. Я объясню логику. В России действительно боятся друг друга. Они отлично понимают, что если собираются двое, то один из них, скорее всего, так или иначе работает на российские правоохранительные органы, либо на центр противодействия экстремизму полиции российской федерации, либо на федеральную службу безопасности российской федерации. Они очень опасаются, что это будет провокация. Он может начать что-то рассказывать, и буквально через три дня к нему приедут фсбшники, арестуют имущество, его арестуют, бизнес разрушат, семью уничтожат – все. То есть они боятся.

А когда официально объявлена такая история, такая вот калитка от ЦРУ для желающих, они видят, что это действительно американцы, это не подстава, не инсинуация и не нужно ждать какой-то ловушки. То есть можно выходить – они нам гарантируют, нужно почитать, что предлагают, на каких условиях, чем я могу быть полезным.

Таким образом, дополнительно создается еще большая турбулентность в Кремле. Просто представьте, как они начинают друг на друга смотреть: а ты не заходил на этот ресурс? Точно? У тебя нет желания выпрыгнуть из российской федерации? То есть там действительно они живут в большой атмосфере страха и взаимного подозрения. Это очень хорошо для нас.

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