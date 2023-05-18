Украинский танк в упор ликвидировал оккупантов, стрелявших по беспилотнику

Украинский танк в упор ликвидировал оккупантов, стрелявших по беспилотнику4
- 18.05.2023, 10:28
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Опубликовано видео атаки на российские позиции.
Экипаж украинского танка уничтожил оккупантов, открывших огонь по БПЛА из автоматов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения группы окупантов опубликована в соцсетях. На первых кадрах записи беспилотник фиксирует нескольких оккупантов в окопе, стреляющих в направлении украинского БПЛА. Далее на записи, экипаж танка приближается к разведанной позиции и почти в упор расстреливает оккупантов. На последних кадрах группа украинских бойцов заходит на враждебную позицию по зачистке.
«Работает служба защиты умирающих птиц. Стрелять по мавикам вредно для здоровья. 30 ОМБр», - говорится в комментарии к видео.