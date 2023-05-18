Украинский танк в упор ликвидировал оккупантов, стрелявших по беспилотнику 4 18.05.2023, 10:28

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Опубликовано видео атаки на российские позиции.

Экипаж украинского танка уничтожил оккупантов, открывших огонь по БПЛА из автоматов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения группы окупантов опубликована в соцсетях. На первых кадрах записи беспилотник фиксирует нескольких оккупантов в окопе, стреляющих в направлении украинского БПЛА. Далее на записи, экипаж танка приближается к разведанной позиции и почти в упор расстреливает оккупантов. На последних кадрах группа украинских бойцов заходит на враждебную позицию по зачистке.

«Работает служба защиты умирающих птиц. Стрелять по мавикам вредно для здоровья. 30 ОМБр», - говорится в комментарии к видео.

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