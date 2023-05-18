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Украинский танк в упор ликвидировал оккупантов, стрелявших по беспилотнику

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  • 18.05.2023, 10:28
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Украинский танк в упор ликвидировал оккупантов, стрелявших по беспилотнику

Опубликовано видео атаки на российские позиции.

Экипаж украинского танка уничтожил оккупантов, открывших огонь по БПЛА из автоматов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения группы окупантов опубликована в соцсетях. На первых кадрах записи беспилотник фиксирует нескольких оккупантов в окопе, стреляющих в направлении украинского БПЛА. Далее на записи, экипаж танка приближается к разведанной позиции и почти в упор расстреливает оккупантов. На последних кадрах группа украинских бойцов заходит на враждебную позицию по зачистке.

«Работает служба защиты умирающих птиц. Стрелять по мавикам вредно для здоровья. 30 ОМБр», - говорится в комментарии к видео.

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