«Кто знает, может завтра в магазине не станет тех же помидоров?» 1 18.05.2023, 10:30

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Что белорусы выращивают на своих огородах и в каком количестве.

Издание «Салiдарнасць» спросило у белорусов в Беларуси, что они будут выращивать этим летом на своих огородах и в каком количестве.

«Кто знает, может завтра в магазине не станет тех же помидоров? Да и свое вкуснее»

Надежде (все имена героев изменены) 22 года. У ее бабушки недалеко от Минска есть дача, где каждую весну и лето собирается большая семья — родители Нади, семья дяди и бабушка.

— Бабушка с дедушкой жили в послевоенное время, когда из еды особо ничего не было. Поэтому запасаться едой у нее уже как привычка, сколько не посадишь — ей всегда мало. Раньше по огороду ей помогал дедушка, когда он умер, больше стали помогать мы — ее дети и внуки.

В прошлом году мы посадили только одной моркови 20 рядов, но столько у нас не хранится — так много сажать теперь просто нет нужды. В этом году бабушка перенесла операцию на колено и заниматься огородом не сможет, поэтому в этом сезоне мы точно будем сажать меньше, чем обычно.

Из обязательного на даче у Надежды растет картофель, бураки, морковь, огурцы и помидоры. Но больше всего ухода требует клубника и голубика.

— Все это на семью из шести человек, бабушка еще может поделиться с кем-то. Половина продуктов уходит на закатки, еще половина съедается просто так. Мама считает, что сажать нужно, но не в больших количествах. Я с ней в принципе согласна. С другой стороны, кто знает, может завтра в магазине не станет тех же помидоров? Да и свое вкуснее.

«Занимаемся огородом из удовольствия»

Александре 47 лет, у них с мужем есть домик в деревне.

— Мы занимаемся огородом из удовольствия — нравится, как все растет. Но сейчас чувствую, что я немного этим наигралась, устала, поэтому в этом году мы будем сажать меньше, чем обычно. Да и чтобы не было излишек, потому что обычно мы сажали слишком много, все не съедалось — уже не знали, с кем поделиться. В этом году планируем выращивать помидоры, огурцы, картофель, дыни, морковь, свеклу, лук, петрушку, щавель и базилик.

«Раньше делала еще разные салаты на закатки, но сейчас их никто не ест — дети не берут, внучка уехала за границу»

Антонине 62 года, они с мужем живут в частном секторе в Минске. Около двенадцати лет назад супруги пробовали жить в деревне — шесть лет они вели свое хозяйство и содержали большой огород. Но со временем деревенская жизнь им наскучила, и они вернулись в столицу.

— В Минске на своем участке мы тоже растим овощи и фрукты, но немного. В этом году, например, я буду садить как обычно: огурцы, около 30 калий помидоров, 10 калий перцев. По грядке лука, чеснока, бураков, мяты. По несколько рядочков петрушки, сельдерея, щавеля. Прошлой осенью еще посадили во дворе два дерева яблок и одно груш.

Для картошки места у нас нет, но ее выращивает наш сват, а потом мы все вместе ее выбираем.

В основном все, что выращивает Антонина, съедается сразу в сезон. Из закаток женщина делает только огурцы и помидоры.

— Раньше делала еще разные салаты на закатки, но сейчас их никто не ест — дети не берут, внучка уехала за границу. Хотя этой зимой удалось ей передать баночку закатанных бурачков, она очень любит. Но для себя я выращиваю все с удовольствием. Если есть кусочек земли, то как это — ничего не посадить? Хоть сорвать свой помидорчик, огурчик.

«В конце зимы у нас уже квартира в рассаде»

Валентине 40 лет. Сама она пока что ничего не выращивает, огородом занимается ее свекр.

— Ему 87 лет, но он хорошо себя чувствует и очень любит этим заниматься. В конце зимы у нас уже квартира в рассаде, а с весны он пропадает на даче. Его родители выращивали все свое, поэтому и он тоже. В этом году у него будет расти лук, укроп, чеснок, помидоры, огурцы и картошка. Занимается он всем сам, мы с мужем помогаем только с картошкой.

В конце лета он закатывает свои огурцы и делает варенье из своих яблок, клубники, малины и поречки. Ему это интересно — все свое. То есть нет такого, что запасается из-за страха кризиса.

Думаю, с возрастом я тоже начну принимать в этом участие. Уже опытные в этом деле коллеги говорят, что это очень занимательно — интересно, что вырастет, что нет. И правда, почему нет. Если буду совмещать огород с работой, то сажать буду совсем чуть-чуть, если перееду жить на дачу, то побольше.

«Будем сажать много»

Ольге 53 года, у ее семьи есть общая дача в 20 километрах от Минска.

— В этом году будем сажать, как всегда, много — так хочет моя свекровь. Она считает, что так дешевле, к тому же все натуральное. Ей всегда мало, сколько бы не посадили, хотя мы не всегда все это съедаем. Выращивать будем огурцы, перцы, помидоры, баклажаны, бураки, морковь и картофель.

«У моей свекрови есть дача — там масштабы где-то в десять раз больше»

Юлии 48 лет, она с семьей живет в частном секторе в Минске. В этом году на их небольшом огороде будет четыре грядки — это огурцы, помидоры, лук, чеснок и зелень. Все остальное место во дворе занимает газон и цветы.

— Когда была жива моя бабушка, у нас было все засажено. Был парник, отдельно поле под картошку. Сейчас столько сажать я не вижу смысла. У моей свекрови есть дача — там масштабы где-то в десять раз больше. Каждый год мы сажаем у нее картошку на три семьи, раньше еще сажали на продажу, но сейчас этим не занимаемся.

В целом в этом году на даче свекрови у нас был такой же посев, как и в прошлом. Но это меньше, чем раньше. Свекровь уже очень старенькая, болеет, не сможет ухаживать за большим огородом. Ей помогают дети и внуки — мне нравится туда ездить: поработали, сделали шашлык, пообщались, хорошо провели время.

Когда свекрови не станет, думаю, мы продолжим эту традицию и будем выращивать что-то, пока можем.

По словам Юлии, они не сажают столько, чтобы полностью обеспечивать себе питание едой с огорода. Если картошка и овощи заканчиваются, они ее без проблем покупают в магазине. При этом ежегодно женщина делает закатки полностью из домашних продуктов.

— Закатываю огурцы, помидоры, лечо, аджику. Также делаю варенье из своих ягод — черной смородины и малины, в прошлом году даже было варенье из своих персиков. Много не закатываю, то есть за один сезон все съедается. Также я замораживаю крыжовник и малину.

Мыслей о том, чтобы сажать больше продуктов на случай вдруг грядущего кризиса, как говорит Юлия, у ее семьи никогда не возникало. Все уже привыкли, что у них все свое — и всем нравится есть домашние овощи и фрукты.

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