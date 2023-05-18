«Искандер» с двигателем: эксперт развеял миф Кремля о ракетах «Кинжал» 1 18.05.2023, 10:36

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«Чудо-оружие» не может выполнять важный маневр.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что российский «Кинжал» не является аэробаллистической ракетой. Он фактически является тем же «Искандером», на который установили двигатель, чтобы ракета могла разогнаться.

В эфире телеканала FREEДОМ эксперт отметил, что термин «аэробаллистическая ракета» придумали журналисты. По его словам, ракета бывает либо баллистическая, либо не баллистическая.

«Когда вы запускаете ракету с земли просто в воздух или бросаете камень – законы физики для них абсолютно одинаковы: они летят либо дальше, либо ближе. Это баллистика, а баллистика летает по параболе. Если эту ветку параболы вы поставите горизонтально, придадите там какое-то ускорение, то у вас будет та же самая параболическая функция, которая все равно будет упираться в землю, и поэтому придумали название аэробаллистика. Ни одной аэродинамической пританцовки или аэродинамических маневров «Кинжал» производить не может. Все его оперение, все его крылья исключительно для того, чтобы затормозиться и не пролететь мимо, потому что перед тем, как входить в плотные слои атмосферы, им надо затормозить, чтобы не сгореть, и затем выравнивать свой полет так, чтобы попасть в точку прицеливания», – подчеркнул Криволап.

Эксперт добавил, что когда ракета «Кинжал» летит в облаке плазмы, то она летит фактически вслепую, поскольку не имеет навигации. Она пытается «сориентироваться» уже когда подлетает к земле, и времени на это у «Кинжала» мало.

«Проблема «Кинжала» в том, что когда он падает, то падает, как и любая баллистическая ракета, когда она приближается к земле – фактически идет вертикально», – отметил Криволап.

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