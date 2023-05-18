Куда и откуда сейчас летают белорусы на отдых в Европу 2 18.05.2023, 10:39

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Топ-6 направлений.

Эксперты по туризму назвали топ-6 направлений с отдыхом в Европе, которые сейчас доступны белорусским туристам. Прямых перелетов из Минска в популярных европейских направлениях нет (только с пересадками). Но есть возможность добраться до курортов из соседних столиц.

Греция

Греция — традиционно одно из самых популярных европейских направлений на нашем рынке, предлагающее широкую полетную программу из аэропортов соседних стран.

Вылеты из Варшавы: Афины и Пелопоннес, Закинф, Родос, Крит, Корфу, Санторини, Халкидики и Пиерия.

Вылеты из Вильнюса: Афины и Пелопоннес, Крит, Корфу.

Вылеты из Каунаса: Родос.

Также в Грецию белорусские туристы могут попасть непосредственно из Минска (с пересадкой в Стамбуле): Афины и Пелопоннес, Халкидики и Пиерия.

Греческий шенген белорусские путешественники могут получить в греческом визовом центре в Минске.

Италия

Вылеты из Варшавы: Лацио (Ривьера ди Улиссе), Сицилия, Венецианская Ривьера.

Вылеты из Вильнюса: Лацио (Ривьера ди Улиссе), Венецианская Ривьера.

Визу в Италию можно получить в итальянском посольстве в Минске или через визовый центр. Записываться на подачу необходимо заранее. В случае необходимости визовой поддержки эксперт рекомендует бронировать тур не менее чем за 2-3 месяца до планируемой поездки.

Испания

Вылеты из Варшавы: Коста Брава/ Коста Дорада, Тенерифе, Коста Бланка, Майорка, Коста дель Соль, Коста де Валенсия.

Вылеты из Вильнюса: Коста Брава/ Коста Дорада, Майорка, Коста дель Соль.

Вылеты из Каунаса: Коста Бланка, Майорка, Коста дель Соль.

Визу в Испанию в настоящее время белорусские туристы могут открыть в испанском визовом центре в Москве. Желающие получить визу в испанском визовом центре в Москве, могут добраться в российскую столицу на трансфере и также получить помощь туроператора в оформлении записи и документов по туру.

Кипр

На это популярное направление белорусы могут лететь из Варшавы, Вильнюса, Каунаса, а также — из Минска (с пересадкой в Ереване).

Кипрскую визу можно получить, подав документы в Почетное генеральное консульство Республики Кипр в Минске. Также можно лететь на Кипр с шенген-визой, но важно, чтобы это был «распечатанный шенген» — чтобы поездка на Кипр не была первым выездом по новой шенгенской визе.

Черногория

В Черногорию также есть варианты перелетов — в прибрежный Тиват или столичную Подгорицу. Лететь можем из Варшавы, Вильнюса, а также — из Национального аэропорта «Минск» (с пересадкой в Стамбуле).

Виза в Черногорию белорусам не нужна,пребывать в стране безвизово можно в течение 30 дней. Однако стоит помнить, если вы летите из соседних стран (Польша или Литва), то необходимо иметь действующую шенген-визу для въезда в эти страны.

Португалия

Вылеты из Варшавы. Пункты назначения — популярные курорты — Мадейра и Алгарве, а также — Порту и Лиссабон. Туроператор предлагает эксклюзивный тур на Азорские острова.

Туры в Португалию — для белорусских туристов с уже имеющимися шенген-визами, — подчеркивает эксперт.

И еще один нюанс. Учитывая ситуацию на границе и возможные очереди, чтобы не опоздать на самолет, лучше выезжать накануне вылета и, возможно, переночевать в Варшаве, Вильнюсе или Каунасе.

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