«У меня были печеньки НАТОвские» 1 18.05.2023, 10:43

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Рассказ оккупанта, сдавшегося в плен под Бахмутом.

Российских оккупант, которого украинские воины взяли в плен вблизи Бухмута, рассказал об отсутствии обеспечения его подразделения самым необходимым - пищей и водой.

Видеозапись первого допроса пленника распространил на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи оккупант признается, что уже четвертый день не ел, а последние капли воды уже выпил. Россиянин говорит, что из еды у него почти ничего не было с собой - всего несколько конфет и «печеньки, НАТОвские такие, которые маленькие и водой запиваешь».

«Коллеги из «Радио Свобода» Марьян Кушнир и Сергей Нужненко сняли реальные кадры прорыва линии обороны российской армии под Бахмутом. Диалог с пленником заслуживает отдельного внимания», - пишет Бутусов в комментарии к видео и публикует диалог с захваченым оккупантом.

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- Брат, нас садят!

- Я тебе не брат!

- Нас садят!

- Ну так лучше сесть!

- Ты откуда сам?

- Родом из Улан-Уде, так в Питере живу.

- Сколько вас дней не кормили?

- Ну, четвертый сегодня прошел.

- А почему?

- Нас оттуда выдернули, мы стояли за Лисичанском где-то в лесу, че свое было еще ели, а сюда привезли, «вагнера» нам показали позиции, сказали, что будут приносить еду. Я с собой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул, добежал до позиции, с проводником добежал до позиции, еды с собой не было. В дырке я нашел: там была вода и у меня с собой были печеньки, НАТОвские такие, которое маленькое и водой запиваешь, и несколько конфет, все. Воду я последнюю выпил.

- Согласно Женевской конвенции, или ты пойдешь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправят домой.

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