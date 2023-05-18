«У меня были печеньки НАТОвские»1
- 18.05.2023, 10:43
- 2,718
Рассказ оккупанта, сдавшегося в плен под Бахмутом.
Российских оккупант, которого украинские воины взяли в плен вблизи Бухмута, рассказал об отсутствии обеспечения его подразделения самым необходимым - пищей и водой.
Видеозапись первого допроса пленника распространил на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи оккупант признается, что уже четвертый день не ел, а последние капли воды уже выпил. Россиянин говорит, что из еды у него почти ничего не было с собой - всего несколько конфет и «печеньки, НАТОвские такие, которые маленькие и водой запиваешь».
«Коллеги из «Радио Свобода» Марьян Кушнир и Сергей Нужненко сняли реальные кадры прорыва линии обороны российской армии под Бахмутом. Диалог с пленником заслуживает отдельного внимания», - пишет Бутусов в комментарии к видео и публикует диалог с захваченым оккупантом.
- Брат, нас садят!
- Я тебе не брат!
- Нас садят!
- Ну так лучше сесть!
- Ты откуда сам?
- Родом из Улан-Уде, так в Питере живу.
- Сколько вас дней не кормили?
- Ну, четвертый сегодня прошел.
- А почему?
- Нас оттуда выдернули, мы стояли за Лисичанском где-то в лесу, че свое было еще ели, а сюда привезли, «вагнера» нам показали позиции, сказали, что будут приносить еду. Я с собой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул, добежал до позиции, с проводником добежал до позиции, еды с собой не было. В дырке я нашел: там была вода и у меня с собой были печеньки, НАТОвские такие, которое маленькое и водой запиваешь, и несколько конфет, все. Воду я последнюю выпил.
- Согласно Женевской конвенции, или ты пойдешь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправят домой.