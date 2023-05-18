Окружение Бахмута: ВСУ продвинулись на 1700 метров на флангах 1 18.05.2023, 10:53

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Войска РФ все глубже затягивают в ловушку.

Украинские военные за минувшие сутки продвинулись на расстояние до 1700 метров на бахмутском направлении. Об этом 18 мая сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона, который транслирует канал «Рада».

«В ходе боев наши подразделения – несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике – продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти», – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что Бахмут остается эпицентром боевых действий.

«В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения, четверо попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Мста», беспилотник «Орлан» и восемь полевых складов с боеприпасами», – уточнил Череватый.

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