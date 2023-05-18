Продавец «накопителей взаимного доверия» Telegram-канал «СерпомПо»

18.05.2023, 11:02

Китай ничего не сделал и ничего не собирается делать для остановки боевых действий в Украине.

Его главные цели сегодня: во-первых, не попасть под серьезные американские и европейские экономические ограничения, и во-вторых, обогащаться на попавшей в трудное положение России. Держа её на запасном пути как свой резерв.

Показательна имитация, которой занимается китайская дипломатия – продавцы воздуха. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй сделал следующее издевательское заявление:

«Для урегулирования конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».

Словно аккумуляторы приехал продавать.

Можно вернуть Китаю этот совет, предложить «накапливать взаимное доверие» в отношениях с Тайванем. И напомнить историю. Надо было Гоминьдану и Компартии не воевать со вторгшейся в страну милитаристской Японией, изгоняя её из страны, не опираться на военную помощь США и СССР, а «накапливать взаимное доверие». Ведь не было «чудесной панацеи».

Роль, которую играет национал-коммунистическое руководство Китая в трагедии, которая происходит сегодня в Украине, никогда не должна быть забыта в России.

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