В знаменитом доме на Немиге продается недорогая квартира, в которой «остановилось время» 1 18.05.2023, 11:13

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Как она выглядит и сколько стоит.

В 400-метровом доме Мусинского на Немиге на продажу выставили однушку, в которой остался практически нетронутый советский интерьер. Рассказываем подробнее об этом здании и о самой квартире, пишет realt.by.

Что это за дом?

Жилой комплекс на Немиге проектировался еще в 1970-е. Домом Мусинского его назвали из-за фамилии архитектора этого проекта — Сергея Степановича Мусинского.

Дом строился целых 15 лет — с 1979 по 1993-й. Это длинное здание состоит из пяти адресов. В первой очереди возле Петропавловского собора построили дом № 6. Первые жильцы заселили его примерно в 1982 году.

Этаж за этажом росли и следующие дома под номерами 8, 10, 12 и 14. И вместе с ними — торговый комплекс, который открылся, когда практически весь дом был заселен.

В доме на Немиге есть не только жилые квартиры, но и мастерские художников и скульпторов. Они занимают верхние этажи нескольких домов. Работают здесь Сергей Кирющенко, Олег Матиевич, Валентин Губарев, Евгений Колчев и другие.

Что за квартира, в которой остановилось время?

Не так давно в этом доме на продажу выставили квартиру на 8 этаже. Адрес — Немига, 10. Площадь квартиры — 42,2 метра. Кухня — 8,2 метра. Вот как она выглядит изнутри.

Квартира напоминает машину времени, потому что практически все в ней — из СССР. Можно заметить даже маленький советский телевизор в кухне.

Из современного — микроволновка, чайник, пылесос и металлическая входная дверь.

На полу в комнате и прихожей — паркет, в кухне и санузле — плитка. Балкон — по всему периметру, поэтому квартира очень теплая.

За квартиру просят 72,5 тысячи долларов. Метр — 1718 долларов.

Понятно, что в ней надо делать ремонт, но многие советские вещи смогут стать классным элементом для винтажного дизайна.

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