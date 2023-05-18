В Крыму упала российская крылатая ракета «Калибр»
- 18.05.2023, 11:16
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Снаряд якобы обнаружил пастух.
Во временно оккупированном Крыму упала российская крылатая ракета «Калибр». Ее якобы обнаружили в селе Вулкановка.
Об этом сообщает «Крым. Реалии» и Telegram-канал ASTRA.
Как сообщает телеграмм-канал, снаряд нашли в районе села Вулкановка Ленинского района Крыма в лесу. Его якобы обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра.
Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что упавшая ракета - это «Калибр», принадлежащий Минобороны РФ.
Предварительно пострадавших нет. Как отмечает издание «Крым. Реалии», оперативно проверить эту информацию пока невозможно.