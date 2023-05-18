«Получают 500 долларов в месяц, дай 1000 – три мяча забьют в свои ворота» 1 18.05.2023, 11:37

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Экс-глава судейского департамента АБФФ рассказал о договорных матчах.

Как писал сайт Charter97.org, солигорский «Шахтер» лишили титула чемпиона Беларуси по футболу 2022 года. Такое решение КДК вынес на основании сведений, что в ходе высшей лиги-2022 руководством «Шахтера» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги.

Экс-глава судейского департамента и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в разговоре с «Еврорадио» рассказал о том, почему белорусский чемпионат привлекателен для договорных матчей.

– Я и раньше слышал, что вот как будто бы были подозрения на какие-то договорные матчи, но осудили только сейчас. Это так тяжело доказать. Или в чем причина? Или не было, а просто слухи ходили раньше?

– Нет, все это было. Я в футболе давно могу сказать, что столько всего было, что если всех наказать, то у нас просто никого бы не осталось бы, наверное, в нашем футболе.

Это все было, просто сейчас пришел, можно сказать, такой приказ. Заказ на конкретных людей. Поэтому решили взяться сейчас.

То есть, у нас можно в любой день начинать эти дела по изобличению договорных матчей. И всегда можно что-то, как я называю, нарыть. Всегда. В любой лиге: высшей, первой, второй.

Но сейчас просто вот кому-то это понадобилось. Это сто процентов. У нас всегда что-то возникает по договорным матчам, когда кому-то что-то надо. Вот почему-то заказ пришел на Головатого, на «Шахтер». Вот именно сейчас. Почему? Остается только догадываться.

– Хорошо, тогда другой момент. Я понимаю, договорные матчи в какой-нибудь суперлиге, где крутятся миллионы, если не миллиарды. А тут, белорусский футбол. Особенно, если вы говорите первая лига. Какие там деньги, какой смысл?

– Ну, я вам могу сказать так. Если идет речь о букмекерских конторах, то им все равно, на каких играх зарабатываются деньги. И на Лиге чемпионов, и на первой лиге Беларуси те же самые деньги ходят. Образно говоря.

Вот когда была вторая волна договорных матчей, я стоял у истоков расследования и разбирался в самом начале. На одной игре Кубка Беларуси, 1/16 финала, была игра «Лида» – «Минск». Так вот, заработала организованная преступная группировка более 900 тысяч долларов. На этой игре. Казалось бы «Лида», команда первой лиги, и футбольный клуб «Минск»… 900 тысяч. «Орша» – «Витебск» – около 700 тысяч. Вот такие деньги там примерно крутятся.

Но вот в третьей волне, про которую мы сейчас говорим, здесь букмекерские конторы не задействованы. Здесь интересы «Шахтера» преследовались. То есть «Шахтеру» нужно было стать чемпионом. Они бы, наверное, и так бы обыграли эту «Белшину» в последнем туре, если сравнить состав «Шахтера» и «Белшины». Но они решили подстраховаться, дать 20 тысяч долларов и обеспечить уже железную победу.

Откуда эти 20 тысяч? Вот этот другой вопрос. Здесь речь шла только о 20 тысячах. То есть тут о миллионах не шла речь.

Поэтому в Беларуси чем притягательно для группировок этих преступных, что у нас легче обеспечить результат. То есть в той же Англии, в той же Испании, представляете, сколько нужно заплатить игроку, который и так получает миллионы долларов в год, чтобы он проиграл матч. Там тоже миллионы платить надо.

А у нас люди получают, грубо говоря, 500 долларов в месяц. Им дай тысячу, и они тебе три мяча забьют в свои ворота. Вот такая логика. Поэтому наш чемпионат очень привлекателен для потусторонних всяких игр.

Но вот эта третья волна «Шахтера», это все-таки не букмекеры.

Но все равно, понимаете, предложили 20 тысяч долларов Гомзе. Но вот предложи 20 тысяч долларов, грубо говоря, Бускетсу. Ну что он скажет? 20 миллионов он еще может подумать.

А Гомза взял 20 тысяч долларов, и для него это манна небесная. Он может купить в Бобруйске… Что он там может купить? Пол-универсама, колбасы.

А в любом другом цивилизованном мире с 20 тысячами ты не подойдешь к футболисту, чтобы обеспечить результат. Поэтому здесь я бы не сказал, что тут огромные деньги задействованы. 20, 15 тысяч, вот такие деньги.

К сожалению, одна из причин, почему наши футболисты идут на договорные матчи, из-за того, что они бедные, – сказал Чепа.

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