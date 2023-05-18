Четыре главных военных фиаско Кремля за последнее время 5 18.05.2023, 11:46

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«Кинжалы» затупились, а под Бахмутом — «отрицательное наступление».

За последнее время российские оккупанты потерпели несколько серьезных военных неудач, которые имели широкий резонанс в СМИ.

Сайт Charter97.org посмотрел, что о них известно.

Брянская катастрофа для российской авиации

13 мая в Брянской области РФ упали сразу несколько вертолетов и самолетов Воздушных сил РФ.

Потерпели крушение новейший истребитель Су-35С, бомбардировщик Су-34 и два вертолета Ми-8. Крушение произошло возле разных населенных пунктов области. Украинские СМИ пишут, что потерпел крушение еще один российский вертолет.

Как минимум девять пилотов погибли.

Российское издание «Коммерсант» уточняет, что вышеперечисленные машины составляли одну авиагруппу: самолеты собирались бомбить цели в Украине, а вертолеты должны были выступить в качестве подстраховки — например, подобрать экипажи истребителей, если они будут подбиты украинской ПВО.

Крупнейшая авиакатастрофа оккупантов с начала войны попала под военную цензуру в контролируемых путинским режимом СМИ. Сюжет о падении авиатехники не попал ни в один из 19 выпусков новостей, показанных за двое суток с момента катастрофы.

Российское Минобороны также никак не прокомментировало инцидент, но глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предположил, что они могли быть сбиты российской системой ПВО. Вместе с тем, в России рассматривали версию того, что пуски могли осуществляться с земли.

Военные эксперты, проанализировав кадры крушения одного из вертолетов, пришли к выводу, что он был сбит ракетой класса «воздух-воздух». Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что самолеты и вертолеты РФ были уничтожены зенитно-ракетной системой ВСУ.

Больше не безопасный тыловой Луганск

12 мая в СМИ появилась информация о ракетном ударе по нефтехранилищу в оккупированном россиянами Луганске. В городе прогремело сразу два взрыва, поднялись клубы дыма. Также удар был нанесен по машиностроительному заводу, который россияне использовали как ремонтную базу. Во время удара «пострадал» депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Ранее считалось, что Луганск находится вне зоны досягаемости для огня ракетных установок HIMARS (до 84 км) и планирующих бомб JDAM (до 80 км). В свою очередь луганские боевики заявили, что удар был осуществлен британскими ракетами Storm Shadow, которые накануне были переданы Украине. Дальность полета этих ракет составляет примерно 560 км.

13 мая был нанесен очередной удар по базе оккупантов во временно оккупированном городе. Ракета большой дальности уничтожила базу российской армии в Академии МВД Луганска. Как отмечают российские СМИ, с 2015 года там располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре города.

15 мая ВСУ ударили по авиационному училищу в Луганске, где находилась база оккупантов.

Российские СМИ отмечают, что город, который раньше считался «тыловым», теперь находится в зоне досягаемости ВСУ.

Затупившийся «Кинжал»

3 мая 2023 года Украина впервые сбила российскую баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал» с помощью системы Patriot. Для России это событие оказалось тяжелым ударом как с точки зрения военного потенциала, так и с точки зрения репутации. Москва давно хвасталась, что обладает несколькими типами ракет, которые не способна сбить ни одна ПВО мира. Украина смогла доказать, что это не так.

Российские оккупанты решили уничтожить систему Patriot, но в результате потеряли несколько «Кинжалов». В ночь на 16 мая РФ запустила по украинским Киеву шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр», а также три баллистических ракеты «С-400» и «Искандер-М». По данным ВСУ, все ракеты были перехвачены силами ПВО.

Перехват сразу шести «Кинжалов» показал, что Украина теперь может сбивать группы самых «продвинутых» российских ракет, а сбитый в начале мая снаряд не был единичным успехом.

Отрицательное наступление под Бахмутом

Украинские силы неожиданно начали вытеснять оккупантов из Бахмута и окрестностей. На Бахмутском направлении, которое является приоритетным для оккупантов и которое контролирует сам Путин, ВСУ удалось нанести удары по флангам оккупантов. Кремль ставил задачу захватить город до 9 мая, чтобы приурочить успех ко Дню Победы, однако все обернулось иначе.

При этом российские оккупанты уходят с поля боя, иногда это целые бригады и отдельные ударные группы. Также под огромным ударом находятся «вагнеровцы», что подтверждают заявления Пригожина о вероятности разгрома его группировки.

Главарь ЧВК «Вагнера» рассказал, что позиции, на которых раньше воевали его боевики, оставлены солдатами регулярной армии РФ.

Позднее появилось видео, как оккупанты бегут со своих позиций.

По официальным данным, представленным Минобороны Украины, ВСУ за несколько дней освободили около 20 квадратных километров в южном и северном пригородах Бахмута.

Нынешние атаки ВСУ к северу и югу от Бахмута — это разведка боем и лишь подготовка к масштабному наступлению, но и эти действия привели к значительным успехам, заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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